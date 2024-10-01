МИД Украины: Сибига не обсуждал уступки территорий в США

Пилоты ВСУ недостаточно подготовлены, чтобы получить даже временное преимущество в воздушном пространстве. Об этом в эфире телемарафона Украины заявил первый замминистра обороны республики Иван Гаврилюк. Военный чиновник уточнил, что в этом вопросе необходим некий «комплексный подход».