МИД Украины: Сибига не обсуждал уступки территорий в США

Фото: iStock/Corvalol
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава ведомства Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского МИД.
Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых территориальных компромиссов для урегулирования конфликта с Россией.
По его словам, позиция нового главы МИД непоколебима, и он отстаивал ее даже за закрытыми дверями. При этом статью Financial Times Тихий назвал неправдивой.
Читайте также:
FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров
Стало известно, чего хотят боевики ВСУ на передовой
В Раде назвали условие для переговоров между Россией и Украиной
«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», — приводит МИД Украины слова Тихого.
По его словам, позиция нового главы МИД непоколебима, и он отстаивал ее даже за закрытыми дверями. При этом статью Financial Times Тихий назвал неправдивой.
Читайте также:
FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров
Стало известно, чего хотят боевики ВСУ на передовой
В Раде назвали условие для переговоров между Россией и Украиной
Элина Позднякова