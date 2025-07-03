Военный эксперт Кнутов заявил, что Зеленский занижает потери ВСУ ради выгоды

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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает реальные потери ВСУ, чтобы ввести в заблуждение западных союзников и избежать выплат семьям погибших, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



По его словам, целые роты ВСУ записываются в пропавшие без вести для сокрытия масштабов потерь. Кнутов отметил NEWS.ru, что Зеленский копирует тактику Германии времен Второй мировой войны, учитывая только погибших в бою.

Ранее сообщалось, что руппировка «Днепр» начала чаще фиксировать женские голоса при переговорах ВСУ.

Виктория Иванченко

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