Михед: Ахтубинский район Астраханской области атаковали 20 беспилотников Украины

Фото: istockphoto/NatureNow
Более двух десятков беспилотников ВСУ атаковали Ахтубинский район под Астраханью, разрушений и пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале написал глава района Владимир Михед.
«Благодаря бдительности населения района, которое вовремя сообщало о летящих объектах, а также слаженным действиям подразделений разведки и средств поражения силовых структур, атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена. Жертв, пострадавших и разрушений на территории района нет», — говорится в публикации.
Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионом три украинских беспилотника.
Губернатор Игорь Бабушкин заявлял о ликвидации локальных возгораний, которые вызваны падением обломков техники. В Знаменске и Ахтубинском районе режим воздушной тревоги сохраняется.
Читайте также:
Челябинского депутата ГД Колесникова ранили в зоне СВО во время атаки FPV-дрона
Устраивавший пикет у стен Кремля новоалтайский депутат Гришин погиб на СВО
Роберт Кеннеди-младший осудил убийства боевиками ВСУ пленных РФ в зоне СВО
Никита Кротов