Миллионы под проценты и долг за коммуналку: что происходит со счетами Аллы Пугачёвой
Алла Пугачёва с начала СВО внесла на счета в российских банках около 120 миллионов рублей. Сейчас певица живёт на Кипре и держит в РФ крупную финансовую «подушку безопасности». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По сведениям канала, с 2022 года объём пополнений достиг 119 миллионов рублей. Часть суммы лежит на накопительных счетах, а доход от процентов составил около 11,5 миллиона. Артистка продолжает получать авторские отчисления за песни, звучащие на радио и телевидении. Ей приходят пенсия и доплата за звание «Народная артистка СССР».
При этом за квартиру у Кремля певица не рассчитывается. Долг по ЖКУ и взносам на капремонт приблизился к 100 тысячам рублей. Речь идёт о недвижимости стоимостью около 500 миллионов рублей. На этом фоне доходы с вкладов выглядят ещё более заметно.
