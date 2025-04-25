Милонов призвал отложить установку памятников, чтобы поддержать участников СВО

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отложить вопрос об установке памятников, чтобы вместо этого перенаправить деньги на поддержку участников СВО.
Таким образом он в беседе с «Татар-информом» прокомментировал инициативу депутата Сергея Миронова установить в каждом регионе РФ мемориальные комплексы в честь павших бойцов Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине.
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«Памятники — это хорошо. Такую инициативу, конечно, никто не может не поддерживать, но обсуждать этот вопрос лучше после завершения спецоперации. А сейчас самое главное — обеспечить достойную заботу тем, кто получил увечье, ранение в ходе боевых действий», — считает парламентарий.Милонов добавил, что после окончания СВО также нужно будет найти рабочие места для всех участников спецоперации и поддержать семьи погибших бойцов.
«Меня вот эта ситуация на данный момент больше беспокоит», — пояснил Милонов.Читайте также:
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Данил Пономарев