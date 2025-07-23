Новочеркасск Ростовской области был атакован дронами ВСУ
Город Новочеркасск в Ростовской области был атакован украинскими беспилотниками. Предварительно, дроны пытались ударить по Новочеркасской ГРЭС.
Как сообщает telegram-канал Mash, обломки БПЛА упали в центре города. Сейчас в городе работает ПВО по вражеским целям. Один из беспилотников сбит в районе Троицкой площади. Другие беспилотники, атаковавшие Новочеркасск, тоже были ликвидированы.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что инициатива Украины о проведении очередного раунда переговоров с Россией является тактической паузой, которая позволит ВСУ восстановить силы и подготовить наступление на позиции ВС РФ.
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