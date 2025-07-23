Пленный Попелышкин: ВСУ отправляли на фронт инвалидов с протезами

23 июля 2025, 02:39

Фото: iStock/vadimguzhva

Украинская армия отправляла на фронт инвалидов с протезами. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Евгений Попелышкин для ТАСС.





Солдат являлся членом 25-го отдельного штурмового полка. По его словам, человеку без ноги могли вставить протез и отправить в зону боевых действий.





«Даже если ногу отрезало, ставят протез и отправляют воевать», — сказал солдат.