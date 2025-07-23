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Пленный Попелышкин: ВСУ отправляли на фронт инвалидов с протезами

Фото: iStock/vadimguzhva

Украинская армия отправляла на фронт инвалидов с протезами. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Евгений Попелышкин для ТАСС.



Солдат являлся членом 25-го отдельного штурмового полка. По его словам, человеку без ноги могли вставить протез и отправить в зону боевых действий.

«Даже если ногу отрезало, ставят протез и отправляют воевать», — сказал солдат.

Как отметил Попелышкин, на Украине начали массово мобилизовать заключенных. По его мнению, это делается, чтобы сократить их число в стране.
Иван Мусатов

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