Пленный Попелышкин: ВСУ отправляли на фронт инвалидов с протезами
Украинская армия отправляла на фронт инвалидов с протезами. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Евгений Попелышкин для ТАСС.
Солдат являлся членом 25-го отдельного штурмового полка. По его словам, человеку без ноги могли вставить протез и отправить в зону боевых действий.
«Даже если ногу отрезало, ставят протез и отправляют воевать», — сказал солдат.
Как отметил Попелышкин, на Украине начали массово мобилизовать заключенных. По его мнению, это делается, чтобы сократить их число в стране.