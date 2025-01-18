Миляев: после атаки дронов ВСУ на Тульскую область загорелась емкость с топливом

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Тульская область подверглась атаке, которую украинская армия нанесла ночью. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что во время атаки БПЛА ВСУ на одном из предприятий Тульской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ).
«Сегодня ночью Тульская область подвергалась атаке со стороны киевского режима. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ ведут боевую работу. Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона», — написал Миляев в своем telegram-канале.На месте работают пожарные расчеты, ситуацию удалось оперативно локализовать. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Режим опасности атаки беспилотников в регионе остается в силе. Власти заверяют, что ситуация находится под полным контролем, и призывают местных жителей сохранять спокойствие.
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Мария Моисеева