В Тульской области беспилотники ВСУ атаковали несколько промобъектов

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В Тульской области произошла атака беспилотников ВСУ на два промышленных объекта: нефтебазу в Узловском районе и предприятие в районе станции Дедилово.
По информации SHOT, первые взрывы прозвучали около 1:30 ночи. Всего было слышно более десяти громких хлопков, после которых на местах атаки возникло огненное зарево и густой дым.
В то же время telegram-канал Mash показывает кадры атаки на нефтебазу в Узловском районе.
На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее в Тульской области была объявлена опасность атак дронов.
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В то же время telegram-канал Mash показывает кадры атаки на нефтебазу в Узловском районе.
На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее в Тульской области была объявлена опасность атак дронов.
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Мария Моисеева