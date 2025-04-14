Миляев: Тульская область атакована дронами ВСУ

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Тульская область была атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона», — пишет градоначальник.
Миляев отметил, что средствам ПВО удалось уничтожить все вражеские воздушные цели. Пострадавших и разрушений в результате происшествия удалось избежать. В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
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Иван Мусатов