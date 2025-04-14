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Миляев: Тульская область атакована дронами ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Тульская область была атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона», — пишет градоначальник.

Миляев отметил, что средствам ПВО удалось уничтожить все вражеские воздушные цели. Пострадавших и разрушений в результате происшествия удалось избежать. В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

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#тульская область
В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
14 апреля 2025, 05:16

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве и еще в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Тревога о воздушной опасности была объявлена в 5:03 по московскому времени. Тревога введена в Киеве, а еще в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях.

Ранее стало известно, что недавний удар в Сумах был совершен по боевикам, совершавшим преступления в Курской области. Украинские власти сообщали, что в результате удара погибли 32 человека, а 84 пострадали.

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В Курской области ВСУ угрожали многодетной матери изнасилованием на глазах детей

Миляев: Тульская область атакована дронами ВСУ
#украина
#киев
#воздушная
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В Курской области ВСУ угрожали многодетной матери изнасилованием на глазах детей
14 апреля 2025, 05:13

Фото: iStock/Michele Ursi

В селе Казачья Локня в Курской области украинские солдаты угрожали многодетной матери изнасилованием на глазах ее детей. Об этом рассказала односельчанка женщины для РИА Новости.
«В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать) в присутствии ее малолетних детей», — рассказала курянка.

Как оказалось, эти украинские солдаты вышли из окопов и пошли на окраину села.

Напомним, что украинская армия вторглась на территорию Курской области в августе 2024 года. Часть территории региона находилась под оккупацией 7 месяцев. Казачья Локня была освобождена ВС РФ 12 марта.

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Симоньян: удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курске

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#всу
#курская область
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#изнасилование
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lantidiplomatico: Трамп предал Москву и начал передавать оружие Киеву
14 апреля 2025, 02:55

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп принял решение предать Москву и начал передавать оружие киевскому режиму. Об этом сообщает LAntiDiplomatico.
«Наверное, нет нужды говорить, что внешняя политика Трампа уже является катастрофой. Человек, обещавший положить конец конфликту на Украине и восстановить отношения с Россией, только что решил, совершив тяжкое предательство по отношению к Москве, продолжить поставлять киевскому режиму оружие и важные разведданные», — говорится в сообщении.

Издание оценило внешнюю политику американского президента катастрофической. Его обещания по восстановлению отношений с РФ стали ложными, так как Трамп предал Москву и возобновил поставки вооружений на Украину.

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Симоньян: удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курске
14 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/Olena_Z

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что недавний удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курской области. Об этом журналист сказала в ходе эфира телеканала «Россия 1».
В своем комментарии Симоньян рассказала, что украинская сторона всегда будет делать подобные провокации с целью затянуть боевые действия. К тому же журналистка упомянула недавнюю статью издания The Times. Тон публикации по мнению Симоньян говорит о намерении Запада дать заднюю в украинском конфликте.

Поводом для слов журналистки стала недавняя информация о 32 погибших в Сумах. К тому же пострадали 84 человека.

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Симоньян: Запад дает заднюю по конфликту на Украине
13 апреля 2025, 23:56

Фото: iStock/sandsun

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад дает заднюю по конфликту на Украине. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — сказала Симоньян.

Ранее журналистка предположила, что украинский конфликт может закончиться уже в этом году. Симоньян ответила, что странам пора начать выстраивать дружеские отношения с Россией.

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