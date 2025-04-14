Миляев: Тульская область атакована дронами ВСУ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад дает заднюю по конфликту на Украине. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».