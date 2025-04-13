Симоньян: украинский конфликт может завершиться уже в этом году

Редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинский конфликт может завершиться уже в этом году. Об этом она сказала в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».