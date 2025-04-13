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Редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинский конфликт может завершиться уже в этом году. Об этом она сказала в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — предположила Симоньян.
Помимо этого журналистка рассказала о завоевателях Южной Америки, которые желали получить золото с континента. К тому же Великобритания пыталась завладеть шафраном и драгоценными камнями в Индии. При этом Россия «прирастала землями» для защиты себя или кого-то.
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Иван Мусатов