В небе над Курском взрывы из-за работы ПВО

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В Курске слышны взрывы, предположительно из-за работы ПВО. Об этом сообщили жители города редакции «Радио 1».
Взрывы были слышны в районе 23:30. При этом сирена о воздушной опасности в городе не звучала. Информации о введении тревоги из-за ракетной атаки или атаки беспилотников также отсутствует. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
Ранее сообщалось об атаке дронов на Херсонскую область. Несколько украинских беспилотников были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.
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Иван Мусатов