«Мина в помощь»: Российский боец в одиночку ликвидировал четверых боевиков ВСУ

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Боец армии России в одиночку ликвидировал четверых военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они укрывались в блиндаже на глубине семи метров.
Об этом случае солдатской смекалки рассказал телеграм-канал SHOT. Дело в том, что подземное укрытие было довольно надёжно укреплено и защищено. Эту огневую точку врага обнаружила аэроразведка в лесополосе после боя вблизи Купянска. Противник был разгромлен, но оставлять в тылу блиндаж и вооружённых украинских боевиков, конечно, было нельзя.
Боец 6-й армии добровольно вызвался провести зачистку самостоятельно, чтобы не оттягивать с передовой лишние силы. Солдат взял с собой противотанковую мину, забросил ее в блиндаж и уничтожил врага. Таким образом, большой и важный участок территории в окрестностях Купянска полностью перешёл под контроль армии России.
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Боец 6-й армии добровольно вызвался провести зачистку самостоятельно, чтобы не оттягивать с передовой лишние силы. Солдат взял с собой противотанковую мину, забросил ее в блиндаж и уничтожил врага. Таким образом, большой и важный участок территории в окрестностях Купянска полностью перешёл под контроль армии России.
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Александр Бойцов