Бойцы ВС РФ захватили БПЛА ВСУ на левом берегу Днепра

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Российские военнослужащие захватили работоспособный дрон украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей силовых ведомств.
«На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ», — сказано в материале.Также бойцы ВС РФ захватили плавсредство противника.
Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел пожар на критическом объекте инфраструктуры. Как уточнил глава областной военной администрации Виталий Ким, перед пожаром были слышны взрывы. При этом чиновник не назвал объект, о котором шла речь.
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Никита Кротов