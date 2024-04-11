В Харькове в результате утренних ударов повреждена питающая город ТЭЦ

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В Харькове в результате утренних ракетных ударов ВС РФ повреждения получила теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая снабжает город электроэнергией. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале он также написал, что была полностью разрушена трансформаторная подстанция. Из-за повреждений электросетей несколько раз прекращало работу метро. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщал, что во время утренней атаки по объектам критической инфраструктуры региона было нанесено не менее десяти ударов.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев передавал, что в Харькове было зафиксировано 16 «прилётов». Под удар попали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий, уточнил подпольщик.
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Александр Бойцов