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В Харькове в результате утренних ударов повреждена питающая город ТЭЦ

11 апреля 2024, 18:14
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Харькове в результате утренних ракетных ударов ВС РФ повреждения получила теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая снабжает город электроэнергией. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.


В своём телеграм-канале он также написал, что была полностью разрушена трансформаторная подстанция. Из-за повреждений электросетей несколько раз прекращало работу метро. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщал, что во время утренней атаки по объектам критической инфраструктуры региона было нанесено не менее десяти ударов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев передавал, что в Харькове было зафиксировано 16 «прилётов». Под удар попали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий, уточнил подпольщик.

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В России суд впервые обвинил бойца ВС РФ по делу о добровольной сдаче в плен
11 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Sinenkiy

На Сахалине впервые будут судить бойца ВС РФ за добровольную сдачу в плен. Такие данные появились в базе Первого Восточного окружного военного суда.
Согласно сообщению, дело рассматривал Южно-сахалинский гарнизонный военный суд. Мужчину обвинили сразу по двум статьям: дезертирство в период мобилизации или ведения боевых действий (от пяти до 15 лет лишения свободы) и добровольная сдача в плен (от трех до десяти лет тюрьмы).

Имя обвиняемого не сообщается.

В России уголовное дело по факту добровольной сдачи в плензаведено впервые.

Ещё в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин внёс изменения в УК РФ, которые предусматривают наказание за самовольную сдачу в плен, отказ участвовать в боевых действиях и мародерство в виде лишения свободы до 10 лет.

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ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море
11 апреля 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Взятый в плен украинский военнослужащий заявил, что совместно с ВСУ британские спецслужбы готовили диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, британские инструкторы разрабатывали операцию для сил специальных операций ВСУ, направленную на захват технических средств сопровождения полетов беспилотных аппаратов Вооруженных сил России на буровой вышке МСП-17, расположенной на месторождении «Штормовое» в Черном море.

Пленник также отметил, что в ходе штурма буровой вышки МСП-17 диверсанты не смогли найти необходимого оборудования, и в результате подорвали станцию связи, которая находилась на платформе.

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В Европе раскрыли зловещий план Киева против России
Advance: Украина из-за провалов ВСУ может устроить взрыв на ЗАЭС
11 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Неудачи на фронте могут сподвигнуть Украину устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции, пишет хорватское издание Advance.
«У Украины нет ядерного оружия, но она может спровоцировать ядерный взрыв на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе», — говорится в статье.
Обозреватель отметил, что Киев, будучи в проигрышной позиции в конфликте с Россией, может предпринять очень опасный шаг, который принесет катастрофические последствия.

В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений не зафиксировано.

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ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Запорожскую АЭС
Рогов: ВС РФ нанесли удары по обстреливавшей ЗАЭС бригаде ВСУ
11 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/aapsky

Армия России ударила по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши точными ударами накрыли боевиков ВСУ, которые подвергали обстрелам Энергодар, Запорожскую атомную станцию, Каменско-Днепровский район Запорожской области», — цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, личности некоторых боевиков удалось идентифицировать. Ими оказались военный из 121-й бригады теробороны ВСУ из Кировограда. Их удалось накрыть ударом в Никополе и его пригороде.

Напомним, 7 апреля украинские военные нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Прежде ВСУ атаковали станцию дроном-камикадзе. Представители ЗАЭС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. После этого станция была неоднократно атакована украинской стороной.

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#рогов
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Минобороны показало видео уничтожения американской БМП Bradley под Авдеевкой
11 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/aapsky

На авдеевском направлении российские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. Минобороны РФ опубликовало видео удара по бронетехнике.
Операторы российских беспилотников зафиксировали передвижение американской БМП, которая находилась под управлением ВСУ. На видео с БПЛА показано, как дрон-камикадзе точно наносит удар с воздуха по Bradley.

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В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
11 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/3sbworld

Власти Харьковской области будут принудительно эвакуировать семьи с детьми из 47 населенных пунктов. Решение принято. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ещё 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что некоторые планы по эвакуации есть, однако говорить об этом рано.

«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», — написал Синегубов в своём Telegram-канале.
Он также уточнил, что там проживает 182 ребёнка. При этом в Харькове пока эвакуация не объявлена.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины
CNN: после переизбрания Трамп обратится к России и Украине и начнет переговоры
11 апреля 2024, 16:58

Фото: U.S. Government

В случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональд Трамп планирует обратиться к России и Украине с призывом начать мирные переговоры, сообщил телеканал CNN.
Источник, близкий к Трампу, заявил, что в случае его победы Трамп вероятно свяжется с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно, либо на следующий день после избрания, либо на следующий день после инаугурации, чтобы начать координацию переговоров.

Также по данным CNN, Трамп предполагает использовать военную помощь Украине в качестве политического инструмента для стимулирования переговорного процесса и достижения скорейшего урегулирования конфликта.

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#трамп
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Названы истинные цели высадки десанта ВСУ на Тендровской косе
Сенатор Кастюкевич назвал десант ВСУ на Тендровской косе «голливудом»
11 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/KaninRoman

Попытка высадки украинского десанта на Тендровскую косу — это «голливудский» эпизод, призванный оправдать вложения западный стран в ВСУ. С таким мнением выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.
Он отметил, что российские военные сражаются за идеалы Родины и защиту граждан, в то время как украинцы — за деньги.

По мнению сенатора, любые провокации, подготовленные Британией или любой другой страной, направленные против России, обречены на провал.

11 апреля ФСБ предотвратила попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. В результате столкновения группа диверсантов была уничтожена, а один из их членов был взят в плен. Представители ведомства заявили, что подготовка этой операции была осуществлена при участии британских спецслужб.

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Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»
Компания «Центрэнерго Украины» назвала четверг чёрным днём в своей истории
11 апреля 2024, 16:35

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В «Центрэнерго Украины» заявили, что четверг 11 апреля стал «чёрным днём» в истории компании, так как после уничтожения Трипольской ТЭС в Киевской области она потеряла все свои вырабатывающие мощности.
«Черный день в истории «Центрэнерго». В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация. Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области», — приводит агентство УНИАН сообщение энергокомпании.

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии «Интерфакс-Украина» заявлял, что на Трипольской ТЭС, которая была полностью уничтожена ночным ударом РФ, произошел мощный пожар в турбинном цехе.

Ранее в марте была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года была захвачена Углегорская ТЭС в Донецкой области.

Таким образом, «Центрэнерго» потеряла 100% генерации.

Трипольская ТЭС — самая мощная теплоэлектростанция в Киевской области. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. Она поставляла электроэнергию в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

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