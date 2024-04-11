В Сумской области заявили о повреждении ТЭЦ

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Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Сумской области Украины получила серьезные повреждения, сообщил Telegram-канал Colonelcassad в четверг, 11 апреля.
«В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов», — говорится в публикации.Ранее в тот же день мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что ТЭЦ, поставляющая городу электроэнергию, получила повреждения.
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Артем Кузьмин