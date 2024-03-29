Минэнерго Украины сообщило о новой атаке на энергетические объекты страны

Российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. ВСУ, невзирая на потери среди личного состава и техники, пытаются сдержать оборону. На Запорожском направлении фиксируется стягивание резервов. О том, какие новые позиции удалось занять ВС РФ, и где российские бойцы провели серию атак, читайте в материале «Радио 1».