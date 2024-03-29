Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минэнерго Украины сообщило о новой атаке на энергетические объекты страны

Минэнерго Украины сообщило о новой атаке на энергетические объекты страны

Глава Минэнерго Украины Галущенко: нанесены удары по объектам электрогенерации
29 марта 2024, 10:59
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате массированного удара ВС РФ, на юге и западе Украины повреждены энергообъекты, введены аварийные отключения света. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По данным Укрэнерго, в настоящее время в стране выведены из строя более 50% генерирующих мощностей. Галущенко назвал ночной ракетный удар ВС РФ одним из самых массированных.

По словам министра, на месте происшествия работают экстренные службы, которые устраняют последствия разрушений.


Ранее сообщалось, что сигналы тревоги сработали в ночь на 29 марта на всей территории Украины. Отключение света было зафиксировано в Харьковской области.

Читайте также:

На Украине рассказали, какие объекты повреждены в результате удара ВС РФ

Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Российские военные ликвидировали в Белгородской области 15 воздушных целей
#ночь
#происшествия
#вс рф
#удар
#дроны
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продвижение в Богдановке и удар по украинской ГЭС: последние новости СВО
29 марта 2024, 10:41

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. ВСУ, невзирая на потери среди личного состава и техники, пытаются сдержать оборону. На Запорожском направлении фиксируется стягивание резервов. О том, какие новые позиции удалось занять ВС РФ, и где российские бойцы провели серию атак, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На Запорожском направлении стороны обмениваются взаимными артиллерийскими ударами, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».

ВСУ продолжают подтягивать на направление резервы. В Работино – позиционные бои. Северо-западнее Вербового российские военные даявт на оборону противника, но ситуацию осложняют средства дальнего поражения, в которых ВСУ здесь дефицита не испытывают.


Донецкое направление


ВС РФ сдерживают ВСУ на Донецком фронте. Встречные бои продолжаются в Георгиевке, Первомайском и в районе Невельского. В районе Тоненького так же продолжаются наступательные действия ВС РФ на запад, в направлении Яснобродовки.

Противник сдерживает наступление ВС РФ, несмотря на потери среди личного состава.

ВС РФ провели серию атак в Семёновке, где, в результате трудных боёв, смогли закрепиться на южных окраинах. В Бердычах продолжаются встречные бои.


Бахмутское направление


Российские бойцы продолжают наступление на Часов Яр, куда ранее ВСУ перебросили резервы.
Идут встречные бои. Так же российские войска, в результате штурмовых действий, смогли улучшить свои позиции и продвинуться в Богдановке.

Удары по Украине


Минувшей ночью на территории всей Украины прозвучали сигналы тревоги о ракетной опасности. Позже агентство «Укрэнерго» сообщило о повреждении тепловой и гидроэлектростанции. В Харьковской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.

Читайте также:

Марочко: В результате удара ВС РФ по Харькову пострадала «важная персона»

В Белгороде 17 домов и гимназия повреждены из-за обстрела ВСУ

Российские военные показали видео внутреннего устройства ракеты Storm Shadow
#военные
#всу
#вс рф
#запад
#ракеты
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: В результате удара ВС РФ по Харькову пострадала «важная персона»
29 марта 2024, 09:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

После серии комбинированных ударов по Харькову, нанесённых Вооружёнными силами РФ с помощью высокоточного оружия, из областного центра самолётом санитарной авиации было экстренно эвакуировано некое лицо. Предварительно, это кто-то из «важных персон».
Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В разговоре с РИА Новости он рассказал, что массированные удары наносились по объектам военной инфраструктуры, а также пунктам размещения и управления ВСУ в Харькове. После этого высокопоставленный украинский чин был на реанимобиле вывезен на окраину города, откуда его забрала санитарная авиация.

По словам Марочко, судя по тому, какие силы и средства были задействованы для эвакуации пострадавшего лица, можно сделать вывод что речь идёт о человеке, занимающем высокий военный пост или же о важной политической фигуре.

Читайте также:

Харьков остался без света после ударов РФ по стратегическим объектам

Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

Франц Клинцевич допустил ранение главкома ВСУ Сырского
#эксперт
#авиация
#пост
#лнр
#всу
#харьков
#удар
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде 17 домов и гимназия повреждены из-за обстрела ВСУ
29 марта 2024, 09:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В Белгороде после обстрела ВСУ выбиты стекла и серьезно поврежден балкон в 17 многоквартирных домах, а также повреждены «Белгород Арена» и здание местной гимназии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков оповещал население о сбитых на подлете к Белгороду 15 реактивных снарядах Vampire. ВСУ в ночь на пятницу обстреляли территорию, здесь было уничтожено 15 воздушных целей.

От осколков пострадали 12 припаркованных автомобилей. О повреждениях на «Белгород-Арена» сообщалось и 21 марта.

«Центрального входа практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших», — рассказал директор учреждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин.

Читайте также:

«Пока Путин у власти»: Зеленский признал, что Украина может не выиграть войну

Российские военные ударом дрона уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ

Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
#всу
#украина
#белгородская область
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные показали видео внутреннего устройства ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow
29 марта 2024, 09:14

Фото: istockphoto / bpawesome

Специалисты впервые опубликовали видео, на котором видно внутреннее устройство крылатой ракеты Storm Shadow, пишет РИА Новости.
Снаряд разработан Францией и Великобританией. ВСУ на линии фронта начали активно применять ракеты для ударов по российским позициям с прошлого года. Специалисты сообщают, что в настоящее время проводится плотная работа по изучению ракет, которые прежде были сбиты российской ПВО.


Прежде собеседник издания РИА Новости рассказал, как танковые ракеты уничтожают бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Посол России назвал причину отказа от визита в МИД Польши по вопросу ракеты

В Ростовской области сбиты две ракеты С-200

Политолог Журавлев: США вынуждают Японию передать им ракеты для ЗРК Patriot


#сша
#снаряд
#специалисты
#всу
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине рассказали, какие объекты повреждены в результате удара ВС РФ
В «Укрэнерго» сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны
29 марта 2024, 08:50

Фото: iStock/sarawutk

В результате массированных ударов, тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Кроме того, наблюдаются отключения электроэнергии в Харьковской области.

Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги сработали на всей территорией Украины. Вскоре после начала оповещения населения о возможной ракетной атаке, появилась информация о перебоях на ТЭС и ГЭС. Минобороны РФ в настоящее время ситуацию не комментировало.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. С тех пор ВС РФ наносят точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Читайте также:

The Telegraph: В убийстве британского наёмника ВСУ подозревают джихадиста

Украинский военнослужащий рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley

Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ
#минобороны рф
#спецоперация
#всу
#вс рф
#удар
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Telegraph: В убийстве британского наёмника ВСУ подозревают джихадиста
29 марта 2024, 08:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Один из исламистов джихада подозревается в убийстве британского наемника Дэниела Бёрка в рядах ВСУ. Об этом написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.
Солдат Бёрк из города Уайтэншоу в Манчестере приехал на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наёмников «Тёмные ангелы».

В августе 2023 года его нашли мëртвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Бёрк был убит выстрелами сзади в голову и шею.

В руководстве ВСУ сообщили, что в совершении убийства подозревается Абдельфетах Нурин, также известный под прозвищем Джихади Адам. Известно, что Нурин воевал на стороне Украины вместе с британским наемником.

Читайте также:

Украинский военнослужащий рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley

Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
#всу
#украина
#наемники
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский военнослужащий рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley
29 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Irina Piskova

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую Bradley, в которой он находился.
Солдат вспоминает, что они выехали на Bradley под Новопокровку. Там в результате танкового обстрела снаряд прилетел прямо в Bradley. Военнослужащий получил контузию, а его товарищ с позывным «Мех» погиб на месте.

«У меня был первый выход. Нас вывезли за Работино под Новопокровку, — вспоминает Прокунин. — И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в Bradley. Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным «Мех» разорвало», — рассказал Прокунин.
После ранения солдат попал в госпиталь, а потом его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать.

Читайте также:

Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
#всу
#танки
#атака
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ
29 марта 2024, 07:55

Фото: iStock/vadimrysev

Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Массовое применение FPV дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.

Солдаты выстроились в классическую линию обороны, ожидая традиционного боя с противотанковыми расчетами, пулеметными гнездами, РПГ, их шокировало использование FPV дронов.

Ранее Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, по сведениям оперативных служб, в числе пострадавших есть женщина, она была госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»

Стало известно, откуда ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire
#всу
#дрон
#вс рф
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»
«Ростех»: Дальность противотанковой ракеты «Хризантемы» увеличена
29 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/aapsky

Дальность действия управляемой противотанковой ракеты (ПТУР) «Хризантема», представленной президенту России Владимиру Путину, увеличена после модернизации, сообщает госкорпорация «Ростех», передает ТАСС.
«Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — говорится в сообщении.

Базовый вариант ПТУР «Хризантема», используемый в составе самоходной установки, несет кумулятивную боеголовку весом 8 кг. Максимальная дальность полета ракеты составляет 5 км. Боеголовка способна пробить до 1100 мм брони за динамической защитой. Ракета имеет лазерное или радиоуправляемое наведение.

Ранее «Ростех» запустил серийное производство системы контроля воздушного пространства.

Читайте также:

В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины

«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ

Ростех начал серийный выпуск новейшей системы противодействия беспилотникам
#ростех
#ракета
#техника
#владимир путин
#модернизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф