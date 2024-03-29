Минэнерго Украины сообщило о новой атаке на энергетические объекты страны

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В результате массированного удара ВС РФ, на юге и западе Украины повреждены энергообъекты, введены аварийные отключения света. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По данным Укрэнерго, в настоящее время в стране выведены из строя более 50% генерирующих мощностей. Галущенко назвал ночной ракетный удар ВС РФ одним из самых массированных.
По словам министра, на месте происшествия работают экстренные службы, которые устраняют последствия разрушений.
Ранее сообщалось, что сигналы тревоги сработали в ночь на 29 марта на всей территории Украины. Отключение света было зафиксировано в Харьковской области.
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По словам министра, на месте происшествия работают экстренные службы, которые устраняют последствия разрушений.
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Анастасия Хохлова