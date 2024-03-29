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На Украине рассказали, какие объекты повреждены в результате удара ВС РФ

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении ТЭС и ГЭС в центре и на западе страны
29 марта 2024, 08:50
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

В результате массированных ударов, тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Кроме того, наблюдаются отключения электроэнергии в Харьковской области.

Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги сработали на всей территорией Украины. Вскоре после начала оповещения населения о возможной ракетной атаке, появилась информация о перебоях на ТЭС и ГЭС. Минобороны РФ в настоящее время ситуацию не комментировало.


Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. С тех пор ВС РФ наносят точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

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#украина
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Марочко: В результате удара ВС РФ по Харькову пострадала «важная персона»
29 марта 2024, 09:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

После серии комбинированных ударов по Харькову, нанесённых Вооружёнными силами РФ с помощью высокоточного оружия, из областного центра самолётом санитарной авиации было экстренно эвакуировано некое лицо. Предварительно, это кто-то из «важных персон».
Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В разговоре с РИА Новости он рассказал, что массированные удары наносились по объектам военной инфраструктуры, а также пунктам размещения и управления ВСУ в Харькове. После этого высокопоставленный украинский чин был на реанимобиле вывезен на окраину города, откуда его забрала санитарная авиация.

По словам Марочко, судя по тому, какие силы и средства были задействованы для эвакуации пострадавшего лица, можно сделать вывод что речь идёт о человеке, занимающем высокий военный пост или же о важной политической фигуре.

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В Белгороде 17 домов и гимназия повреждены из-за обстрела ВСУ
29 марта 2024, 09:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В Белгороде после обстрела ВСУ выбиты стекла и серьезно поврежден балкон в 17 многоквартирных домах, а также повреждены «Белгород Арена» и здание местной гимназии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков оповещал население о сбитых на подлете к Белгороду 15 реактивных снарядах Vampire. ВСУ в ночь на пятницу обстреляли территорию, здесь было уничтожено 15 воздушных целей.

От осколков пострадали 12 припаркованных автомобилей. О повреждениях на «Белгород-Арена» сообщалось и 21 марта.

«Центрального входа практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших», — рассказал директор учреждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин.

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#белгородская область
#атака
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Российские военные показали видео внутреннего устройства ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow
29 марта 2024, 09:14

Фото: istockphoto / bpawesome

Специалисты впервые опубликовали видео, на котором видно внутреннее устройство крылатой ракеты Storm Shadow, пишет РИА Новости.
Снаряд разработан Францией и Великобританией. ВСУ на линии фронта начали активно применять ракеты для ударов по российским позициям с прошлого года. Специалисты сообщают, что в настоящее время проводится плотная работа по изучению ракет, которые прежде были сбиты российской ПВО.


Прежде собеседник издания РИА Новости рассказал, как танковые ракеты уничтожают бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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The Telegraph: В убийстве британского наёмника ВСУ подозревают джихадиста
29 марта 2024, 08:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Один из исламистов джихада подозревается в убийстве британского наемника Дэниела Бёрка в рядах ВСУ. Об этом написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.
Солдат Бёрк из города Уайтэншоу в Манчестере приехал на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наёмников «Тёмные ангелы».

В августе 2023 года его нашли мëртвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Бёрк был убит выстрелами сзади в голову и шею.

В руководстве ВСУ сообщили, что в совершении убийства подозревается Абдельфетах Нурин, также известный под прозвищем Джихади Адам. Известно, что Нурин воевал на стороне Украины вместе с британским наемником.

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#всу
#украина
#наемники
#военные
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Украинский военнослужащий рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley
29 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Irina Piskova

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что стал свидетелем атаки российского танка на американскую Bradley, в которой он находился.
Солдат вспоминает, что они выехали на Bradley под Новопокровку. Там в результате танкового обстрела снаряд прилетел прямо в Bradley. Военнослужащий получил контузию, а его товарищ с позывным «Мех» погиб на месте.

«У меня был первый выход. Нас вывезли за Работино под Новопокровку, — вспоминает Прокунин. — И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в Bradley. Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным «Мех» разорвало», — рассказал Прокунин.
После ранения солдат попал в госпиталь, а потом его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ряды украинской армии он решил не возвращаться и дезертировать.

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#всу
#танки
#атака
#украина
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Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ
29 марта 2024, 07:55

Фото: iStock/vadimrysev

Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Массовое применение FPV дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.

Солдаты выстроились в классическую линию обороны, ожидая традиционного боя с противотанковыми расчетами, пулеметными гнездами, РПГ, их шокировало использование FPV дронов.

Ранее Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, по сведениям оперативных служб, в числе пострадавших есть женщина, она была госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

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#всу
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#плен
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«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»
«Ростех»: Дальность противотанковой ракеты «Хризантемы» увеличена
29 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/aapsky

Дальность действия управляемой противотанковой ракеты (ПТУР) «Хризантема», представленной президенту России Владимиру Путину, увеличена после модернизации, сообщает госкорпорация «Ростех», передает ТАСС.
«Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — говорится в сообщении.

Базовый вариант ПТУР «Хризантема», используемый в составе самоходной установки, несет кумулятивную боеголовку весом 8 кг. Максимальная дальность полета ракеты составляет 5 км. Боеголовка способна пробить до 1100 мм брони за динамической защитой. Ракета имеет лазерное или радиоуправляемое наведение.

Ранее «Ростех» запустил серийное производство системы контроля воздушного пространства.

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В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины
Эксперт Лосев: Удары по энергетике лишают Киев возможности вести бои против РФ
29 марта 2024, 06:44

Фото: iStock/EuToch

Атаки на энергетические объекты Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности бороться с Россией, поэтому атаки на инфраструктуру должны продолжаться, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает РИА Новости.
«То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас — это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим», — отметил он.

Эксперт уточнил, что одна из задач – лишение противника возможности сопротивления.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях энергетических объектов. По его словам, в ряде регионов были разрушены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В некоторых регионах возникли проблемы с подачей света.

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#россия
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#всу
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Украина готовится к открытию нового фронта, заявил киевский военкор
Военкор Ткач: Киев готовится к открытию нового фронта на границе с Россией
29 марта 2024, 06:06

Фото: iStock/vadimrysev

На Украине говорят о наступлении на всех участках общей границы с Россией, заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Токач. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся и жертвуют резервными подразделениями на линии соприкосновения, чтобы не допустить нового расширения фронта.
По словам эксперта, у Киева большая проблема с резервными войсками, а линия границы заставляет украинское руководство нервничать.

Ткач отметил, что российские войска могут войти на территорию Украины через Белгородскую и Курскую области и белорусскую территорию. Военный корреспондент пояснил, что ВСУ не могут перебросить необходимое количество ресурсов к линиям соприкосновения, где происходят столкновения, так как вынуждены перебрасывать ресурсы на пресечение открытия нового фронта

«Вынуждены держать резервы на границе. Они понимают, что в противном случае наши просто спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», – заключил Ткач.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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