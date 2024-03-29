На Украине рассказали, какие объекты повреждены в результате удара ВС РФ

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В результате массированных ударов, тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Кроме того, наблюдаются отключения электроэнергии в Харьковской области.
Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги сработали на всей территорией Украины. Вскоре после начала оповещения населения о возможной ракетной атаке, появилась информация о перебоях на ТЭС и ГЭС. Минобороны РФ в настоящее время ситуацию не комментировало.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. С тех пор ВС РФ наносят точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
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Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги сработали на всей территорией Украины. Вскоре после начала оповещения населения о возможной ракетной атаке, появилась информация о перебоях на ТЭС и ГЭС. Минобороны РФ в настоящее время ситуацию не комментировало.
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Анастасия Хохлова