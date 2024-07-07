Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе

Фото: iStock/vladj55
В результате взрыва в Никополе Днепропетровской области Украины обесточена подстанция. Об этом Министерство энергетики страны сообщило в своем телеграм-канале.
«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — заявили в ведомстве.
Также сообщается, что после повреждения объекта, обесточенными оказались учреждения городской инфраструктуры и ряд частных объектов.
В Минобороны РФ информацию об ударах по военным целям на Украине до настоящего времени не комментировали.
Читайте также:
В Сумской области повреждён энергетический объект
Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры
Анастасия Хохлова