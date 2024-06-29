В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: iStock/Kara Capaldo
Глава областной администрации Запорожья Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры поврежден в городе. Об этом пишет ТАСС.
Федоров подчеркнул, что объект критической инфраструктуры был серьезно атакован. Однако он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали звуки взрывов. Также в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
ВСУ устрашились «реки смерти» под Харьковом
В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы
Сбитый истребитель ВСУ, освобождение села Шумы и расстрел беженцев: последние новости СВО
Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали звуки взрывов. Также в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
ВСУ устрашились «реки смерти» под Харьковом
В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы
Сбитый истребитель ВСУ, освобождение села Шумы и расстрел беженцев: последние новости СВО
Екатерина Коршунова