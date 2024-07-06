В Сумской области повреждён энергетический объект

Фото: iStock/vladj55
В Сумской области Украины получил повреждения энергетический объект, об этом сообщили в местной военной администрации.
По сообщениям властей, объект получил повреждения в ночь на 6 июля.
Какой именно объект пострадал и как это произошло — в администрации не уточнили, однако известно, что часть населённых пунктов в Сумской области остались без света.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщало, что свет в Сумах пропал после серии взрывов. Как отметили в Госводоканале, пострадали и объекты водоснабжения. Подача воды временно приостановлена.
Взрывы в Сумской области прогремели после полуночи по местному времени.
Читайте также:
В Сумах в результате взрывов частично пропал свет и прекратилась подача воды
«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Какой именно объект пострадал и как это произошло — в администрации не уточнили, однако известно, что часть населённых пунктов в Сумской области остались без света.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщало, что свет в Сумах пропал после серии взрывов. Как отметили в Госводоканале, пострадали и объекты водоснабжения. Подача воды временно приостановлена.
Взрывы в Сумской области прогремели после полуночи по местному времени.
Читайте также:
В Сумах в результате взрывов частично пропал свет и прекратилась подача воды
«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Евгения Парфентьева