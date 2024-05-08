Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

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В пяти областях Украины после ночных ударов ВС РФ повреждены энергетические объекты. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Над ликвидацией последствий возгорания работают экстренные службы. В настоящее время информации о характере повреждений нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Напомним, минувшей ночью сразу в нескольких областях Украины прозвучала воздушная тревога. По информации подполья, удары ВС РФ также нанесли по заводу Антонова, расположенному в Киеве.
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Анастасия Хохлова