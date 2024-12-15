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Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района

Фото: iStock/Neznam

Фото: iStock/Neznam

Оперативная обстановка в Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Дополнительную опасность для мирных жителей представляют мины, обломки дронов и осколки иных взрывоопасных предметов, написал в своём Telegram-канал глава района Павел Золотарёв.


Он подчеркнул, что в настоящее время группа сапёров проводит работы по разминированию на особо опасных участках района. В частности, на обочинах дорог, а также в местах, где местные жители ходят пешком и передвигаются на личных автомобилях.

Найденные взрывоопасные элементы либо вывозятся, либо уничтожаются сапёрами на месте обнаружения.

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#жители
#курская область
Пушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом Яре
15 декабря 2024, 21:29

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре, но армия Украины (ВСУ) на данный момент сохраняет возможность оказывать сопротивление.
«Часов Яр: можно аккуратно пока что говорить об освобождении огнеупорного комбината, аккуратно потому что остается там еще высотная застройка, небольшая ее часть, тем не менее противник там еще может удерживаться», — обратил внимание глава Донецкой Народной Республики на видеозаписи в своей социальной сети.

Денис Пушилин подчеркнул, что к Вооружённым силам Украины приходит осознание, что «перспектив особых нет».

Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что украинская армия контролируют не более 20% Курахово.

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ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово
«Страна.ua»: ВСУ в Курахово контролируют только промзону ТЭС
15 декабря 2024, 20:07

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Бойцы ВС РФ полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца ВСУ с позывным «Мучной».
Также военный подчеркнул, что российские солдаты вошли в Зеленовку, которая расположена к юго-западу от Курахово и в трёх километрах от трассы, ведующей в Запорожье.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что ВСУ контролируют не более 20% Курахово. Он подчеркнул, что освобождение этого города является непростой задачей для российских войск, поскольку Курахово – очень серьёзный укрепрайон ВСУ.

Ранее в этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что южнее Курахово в «огневой мешок» попали 700 бойцов ВСУ.

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#запорожье
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Хинштейн посчитал необходимым эвакуировать жителей освобождённых сёл под Курском
15 декабря 2024, 18:03

Фото: iStock/N-sky

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобождённых населённых пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что российские войска активно продолжают вытеснять украинских военных с российской территории. Бойцы ВС РФ освобождают территории и людей, которые находились под оккупацией ВСУ несколько месяцев.

Хинштейн заявил, что теперь совместно с военными, врачами, спасателями и волонтёрами необходимо эвакуировать этих людей, которые продолжительное время находились в тяжёлых условиях. Также врио губернатора выразил особую благодарность Центру «Патриот», который помогает оказывать помощь местным жителям.

Кроме того, врио главы региона отметил, что ВСУ продолжают ежедневно обстреливать Курскую область, поэтому необходимо обеспечить безопасные условия для мирного населения.

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#всу
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«Сдавайтесь, братцы»: Группа украинских военных сдалась в плен по призыву листовок
Группа солдат ВСУ сдалась в плен, едва получив агитационные листовки
15 декабря 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.
Группа украинских военнослужащих воспользовалась этим предложением, сообщили ТАСС в силовых структурах. Один из них, военнопленный Андрей Теренцович, рассказал, что на позициях увидел листок, на котором было написано «Сдавайтесь».
Он сказал, что встретил в плену хорошее отношение, и призвал сослуживцев сдаваться армии России.

«Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь», — обратился украинский военнопленный к бывшим сослуживцам.

Рядовой ВСУ Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела. Приняв решение сдаться, он положил автомат в сторону, поднял руки и сдался в плен.

«Тут принимают хорошо, никто никого не бьёт, рассказывали нам командиры совсем другое», — сказал солдат ВСУ.

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#плен
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В Британии говорят о скором отказе ВСУ починяться приказам командиров
15 декабря 2024, 17:25

Фото: istockphoto/undefined undefined

Военнослужащие Вооружённых сил Украины начнут отказываться выполнять приказы командования, и это может произойти в самое ближайшее время. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Об этом он написал в своём блоге, ссылаясь на случаи, уже отмеченные ранее.

«Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре», — заявил эксперт.

По мнению Меркуриса, военнослужащие будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и повсеместно будет наблюдаться дезорганизованный отход. По его мнению, украинской обороне осталось жить недолго.

Самым сложным участком боевых действий он назвал Красноармейск (украинское название – Покровск), поскольку там у ВСУ критическая, почти фатальная, нехватка людей. Аналитик считает, что ВСУ вряд ли смогут осуществить наступление, поскольку сильно уступают армии России по численности.

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#красноармейск
#солдаты
#всу
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Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении 200 боевиков ВСУ после атаки на Грозный
15 декабря 2024, 16:48

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

После недавней атаки украинских беспилотников на Грозный было ликвидировано 200 боевиков ВСУ. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В своём телеграм-канале он уточнил, что расчёт «Искандера» поразил место дислокации украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Напоминаю представителям укрорейха: в следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ», — написал глава Чечни.

Он также добавил, что последствия этих ударов возмездия могут быть во много раз страшнее, а данных о том, куда их наносить, российская разведка предоставляет вполне достаточно.

Напомним, три украинских БПЛА атаковали Грозный утром 15 декабря. Два из них были сбиты средствами ПВО, третий упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Пострадавших нет.

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#рамзан кадыров
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Литовская продолжит участие в обучении военных украинских инструкторов
15 декабря 2024, 16:47

Фото: iStock/ Vladislav Stepanov

Командующий литовскими вооруженными силами генерал Раймундас Вайкшнорас во время визита в Киев заявил, что Литва будет продолжать принимать участие в подготовке военных инструкторов Украины. Об этом говорилось в сообщении командования армии республики.
«Литовская армия продолжит обучение украинских военных инструкторов как непосредственно на Украине, так и в составе международных учебных миссий Interflex и EUMAM», — обратил внимание генерал Раймундас Вайкшнорас.

В операции Interflex Вооружённые силы Украины проходят подготовку на территории Великобритании. EUMAM — военная тренировочная миссия Евросоюза (ЕС) для киевского режима.

Вильнюс занимался подготовкой военных специалистов для Киева еще до того, как начались военные действия на территории Украине. В программе Interflex Литва принимает участие с осени 2022 года.

Ранее стало известно, что больше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции.

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Главу Hardcore Сульянова обвинили в обмане бойцов СВО ради пиара
15 декабря 2024, 16:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова обвинили в использовании российских военных 810-й бригады для пиара. Доказательства его виновности привёл военкор, репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Журналист обвинил Сульянова в мошенничестве. По его словам, глава лиги обещал поставить военным автомобили, дроны, очки для беспилотников, провода, коммутаторы, пульты и продовольствие. Однако сначала он потребовал записать видео с благодарностями. В итоге Сульянов опубликовал ролик ради пиара, а бойцам отправил только чай, сахар, один комплект очков и пульт.

Ранее 13 декабря бойцы 819-й бригады ВС РФ опубликовали видео, в котором также обвинили Сульянова в мошенничестве. Теперь, отметил Руденко, имеются доказательства того, что все представленные промоушеном видео были записаны в один день.

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В США раскрыли новый план относительно украинского конфликта
15 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/ sb2010

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что заморозка конфликта на Украине даст США шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Когда они говорят о замораживании конфликта <…> на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы только что видели в Сирии», — обратил внимание Брайан Берлетик.

Бывший морпех уточнил, что Соединённые Штаты Америки хотят подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем в своем противостоянии Российской Федерации, Китаю и Ирану.

У избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования украинского конфликта. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, бывший директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.

Гренелл хочет создать автономные зоны на востоке Украины. План Келлога — прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Согласно предложению Вэнса, нужно демилитаризовать линию демаркации между РФ и Украиной и гарантировать для Москвы, что Киев не вступит в НАТО.

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