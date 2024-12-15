Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района

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Оперативная обстановка в Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Дополнительную опасность для мирных жителей представляют мины, обломки дронов и осколки иных взрывоопасных предметов, написал в своём Telegram-канал глава района Павел Золотарёв.
Он подчеркнул, что в настоящее время группа сапёров проводит работы по разминированию на особо опасных участках района. В частности, на обочинах дорог, а также в местах, где местные жители ходят пешком и передвигаются на личных автомобилях.
Найденные взрывоопасные элементы либо вывозятся, либо уничтожаются сапёрами на месте обнаружения.
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Анастасия Чинкова