Минимум 15 жителей Рыльска пострадали из-за ракетного обстрела ВСУ

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Не менее 15 человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ города Рыльск Курской области, пишет Mash.
После обстрела загорелось здание педучилища, а рядом образовалась огромная воронка. Также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов.
Появились предварительные данные о пяти погибших.
По предварительным данным, обстрел велся из Черниговской области.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.
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Появились предварительные данные о пяти погибших.
По предварительным данным, обстрел велся из Черниговской области.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.
Читайте также:
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
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Элина Позднякова