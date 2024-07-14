В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

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Глава региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Почепском районе Брянской области.
Губернатор отметил, что в результате попытки вражеской атаки пострадавших и разрушений нет. По словам губернатора, на месте инцидента работают экстренные службы.
Богомаз также выразил благодарность российским защитникам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Богомаз также выразил благодарность российским защитникам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова