Минимум пять дронов ВСУ атаковали Сергиев Посад
В ночь на 4 июля минимум пять украинских беспилотников атаковали Сергиев Посад. Об этом сообщает Shot.
«Минимум пять вражеских БПЛА атаковали Сергиев Посад, сообщают очевидцы. Предварительно, работает система ПВО», — передает telegram-канал.
По словам местных жителей, в городе прогремело несколько взрывов. Первый прозвучал в районе 5:00. К тому же в небе был слышен звук пролетающих моторов, характерный для пролета БПЛА. В некоторых районах Сергиева Посада пропало эллектричество. Официальные источники пока никак не комментировали случившееся.