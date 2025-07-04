Слюсарь: в Ростовской области погибла пенсионерка в результате атаки БПЛА ВСУ
В поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области погибла пенсионерка из-за ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом: обрушилась плита перекрытия. Погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
К тому же под атакой оказались город Азов и Тарасовский район. Российским военным удалось отразить налет беспилотников.
В Азове повреждения получил многокварный дом. Там зафиксировано повреждение стекол. Обломки еще одного дрона упали на территории местного стадиона. В Ростовской области сохраняется опасность атаки беспилотников.