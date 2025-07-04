В Мордовии объявлена опасность атаки беспилотников
В Республике Мордовия объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает региональное правительство.
«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия. При необходимости звоните 112», — передают власти в официальном telegram-канале.
Ранее стало известно, что опасность атаки БПЛА была объявлена в Орловской области. К тому же воздушную опасность объявили на территории Липецкой области. Сообщений об атаке беспилотников на регионы пока не поступало.