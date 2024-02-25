Российские войска освободили Работино: Падение символа контрнаступления Украины

В последние дни российские войска добились значительных успехов на Запорожском направлении, освободив несколько населенных пунктов и перерезав ключевые коммуникации противника. Одной из самых важных побед стало освобождение поселка Работино, который до недавнего времени считался главным символом летнего контрнаступления ВСУ.