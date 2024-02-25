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В последние дни российские войска добились значительных успехов на Запорожском направлении, освободив несколько населенных пунктов и перерезав ключевые коммуникации противника. Одной из самых важных побед стало освобождение поселка Работино, который до недавнего времени считался главным символом летнего контрнаступления ВСУ.
Украинские формирования предприняли несколько попыток отбить Работино, пишет РИА Новости, но все они были успешно отражены российскими войсками. В результате упорных боев ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить.
Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.
В настоящее время российские войска продолжают наступление на Запорожском направлении. Освобождение Работино стало важным шагом на пути к полному освобождению Запорожской области от украинских войск.
Эксперты отмечают, что освобождение Работино является свидетельством того, что российская армия успешно адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий.
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Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.
Эксперты отмечают, что освобождение Работино является свидетельством того, что российская армия успешно адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий.
«Российские войска приобрели бесценный опыт ведения боевых действий. Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым, нет на поле боя», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.
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Сергей Калугин