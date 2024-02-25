Балицкий и Рогов сообщили, что Работино находится под огневым контролем российских войск

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Об этом сообщает ТАСС. О том, что российские войска вошли в населённый пункт, считавшийся одним из символов украинского контрнаступления, заявил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Политик добавил, что если раньше данный участок фронта был донором, то теперь сюда экстренно перебрасывают и живую силу, и технику противника, поскольку потеря Работино слишком чувствительна для морального духа российских войск.
В свою очередь, Евгений Балицкий отметил в беседе с РИА «Новости», что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», напрасно потеряв огромное количество техники и тысячи человеческих жизней. Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».
Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.
По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.
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В свою очередь, Евгений Балицкий отметил в беседе с РИА «Новости», что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», напрасно потеряв огромное количество техники и тысячи человеческих жизней. Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».
По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.
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Артем Путинцев