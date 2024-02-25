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Балицкий и Рогов сообщили, что Работино находится под огневым контролем российских войск

25 февраля 2024, 23:14
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Об этом сообщает ТАСС. О том, что российские войска вошли в населённый пункт, считавшийся одним из символов украинского контрнаступления, заявил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Политик добавил, что если раньше данный участок фронта был донором, то теперь сюда экстренно перебрасывают и живую силу, и технику противника, поскольку потеря Работино слишком чувствительна для морального духа российских войск.

В свою очередь, Евгений Балицкий отметил в беседе с РИА «Новости», что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», напрасно потеряв огромное количество техники и тысячи человеческих жизней. Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».


Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.

По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.


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#запорожская область
#сво
#вооружённые силы рф
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Российские войска освободили Работино: Падение символа контрнаступления Украины
25 февраля 2024, 21:21

Фото: iStock/Evgeny555

В последние дни российские войска добились значительных успехов на Запорожском направлении, освободив несколько населенных пунктов и перерезав ключевые коммуникации противника. Одной из самых важных побед стало освобождение поселка Работино, который до недавнего времени считался главным символом летнего контрнаступления ВСУ.
Украинские формирования предприняли несколько попыток отбить Работино, пишет РИА Новости, но все они были успешно отражены российскими войсками. В результате упорных боев ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить.

Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.

В настоящее время российские войска продолжают наступление на Запорожском направлении. Освобождение Работино стало важным шагом на пути к полному освобождению Запорожской области от украинских войск.

Эксперты отмечают, что освобождение Работино является свидетельством того, что российская армия успешно адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий.

«Российские войска приобрели бесценный опыт ведения боевых действий. Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым, нет на поле боя», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.

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#всу
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#запорожье
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МО: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря
25 февраля 2024, 20:03

Фото: iStock/bpawesome

Около 19:00 по мск пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что две ракеты были сбиты и уничтожены средствами ПВО над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что над Севастополем поднялись два истребителя на фоне продолжавшейся в течение часа воздушной тревоги. Предположительно, они должны были перехватить возможно следующие в сторону полуострова воздушные цели. В настоящее время тревогу отменили.

Также губернатор Развожаев предупреждал жителей о возможном появлении дыма, который является следствием использования военными табельных средств маскировки.

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#вс рф
#крым
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В Севастополе в воздух подняты два истребителя
25 февраля 2024, 19:34

Фото: iStock/bartoshd

О поднятых в воздух двух истребителях в над Севастополем сообщил политолог и кандидат философских наук Юрий Баранчик.
«По всей видимости, для перехвата идущих на город воздушных целей. В городе-герое уже около часа объявлена воздушная тревога», — написал он.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил население: «Если увидите дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки».

Telegram-канал «Право знать» сообщил в 19:11 об уничтожении украинской ракеты.

19 февраля подразделения ПВО также подняли по тревоге истребители в воздух. В Крыму была объявлена ракетная опасность в связи с возможным нанесением удара со стороны Украины.

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#военные
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#воздушная
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В США заявили, что на Украине нет достаточного числа лётчиков для управления F-16
Салливан: ВСУ не имеют достаточного числа лётчиков, которые могут управлять F-16
25 февраля 2024, 18:57

Фото: iStock/aapsky

ВСУ не имеют необходимого числа лётчиков, которые могли бы управлять американскими истребителями F-16. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании ABC.
Он подчеркнул, что Украина активно запрашивала дополнительные ресурсы, среди которых были и истребители F-16. США впоследствии заявили о своей готовности предоставить Киеву авиацию. Однако главная проблема, которая сохраняется до сих пор, заключается в малом числе украинских лётчиков, способных управлять этими истребителями.

Напомним, что американские истребители будут переданы Нидерландами в количестве 42 единиц и Данией в количестве 19. На Украине надеются, что поставки будут осуществлены в первой половине этого года.

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#украина
#всу
#лётчики
#самолёты
#спецоперация
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Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных
Зеленский впервые заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяча украинских военных
25 февраля 2024, 18:40

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных.
По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

Напомним, что до этого о потерях в рядах ВСУ заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда, в декабре 2023 года, погибших насчитывалось от 10 до 13 тысяч. Сам же Зеленский сделал такое заявление впервые с февраля 2022 года.

При этом украинский президент в ходе своего выступления на форуме «Украина. Год 2024» отказался говорить о числе раненных, заявив, что не хочет, чтобы эта информация дошла до России.

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Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны

Потеря Украиной территорий не имеет стратегического значения, заявил Кулеба
#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
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Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Страна.ua: Украина не сможет мобилизовать более 850 тысяч человек
25 февраля 2024, 18:31

Фото: iStock/ Dmytro Sheremeta

Украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону.
Согласно этим данным, среди владельцев ИНН насчитывается 11,1 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако более миллиона из них уже служат в военных, полицейских и других силовых структурах.

Из оставшихся 10 миллионов нужно отсеять больше половины. Около трёх миллионов лиц мужского пола находятся на утраченных Украиной территориях, еще миллион пребывает за рубежом. Полтора миллиона являются инвалидами разных групп. В «сухом остатке» - около 4,5 миллиона потенциальных военнообязанных.

Из этих потенциальных военных, по расчетам группы народного депутата Дмитрия Наталухи («Слуга народа»), 2,8 миллиона мужчин имеют официальное трудоустройство, около 600 тысяч — это физлица, являющиеся предпринимателями. Оставшиеся 950 тысяч мужчин «просто где-то есть» — они нигде не числятся и не платят никаких налогов.

Однако, мобилизовать всех этих людей не представляется возможным. В правительстве Украины неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата (в среднем 80 тысяч грн. в месяц) потребует выдать бронь для 4-5 человек, которые будут выплачивать налоги, расходуемые на армию. Это означает, что для мобилизации полумиллиона человек, о которой упоминал президент Зеленский, потребуется забронировать от мобилизации еще два миллиона человек.

Исходя из количества военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги — 3,4 миллиона — теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто не платит никаких налогов.

Однако цифра в 950 тысяч человек очень условна. Среди этих людей могут быть те, кто, к примеру, нелегально покинул Украину, и поэтому не значится в учётных пограничных списках. Кроме того, людей, которые нигде не работают, трудно найти и доставить в военкомат - они могут просто прятаться по домам.

Поэтому военкоматы предпочитают проводить мобилизацию среди работающих граждан, раздавая повестки через руководство предприятия. Однако такой подход вызывает беспокойство у бизнеса, который сталкивается с нехваткой рабочей силы. Кроме того, теперь многие мужчины боятся официального трудоустройства, поскольку это делает их более уязвимыми для мобилизации.

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#дефицит
#крымский всу
#зеленский
#военкомат
#мобилизация
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Украина анонсировала новые атаки на Крымский мост
Глава ГУР Украины Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост
25 февраля 2024, 17:21

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Такое сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
В своём видеообращении он заявил, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» для России, а также посоветовал гражданскому населению Крыма отказаться от перемещения по мосту в целях безопасности.

Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#крымский мост
#россия
#всу
#атака
#спецоперация
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Российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ
25 февраля 2024, 17:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Российские военные продолжают наступательные операции на Украине. Как сообщает РИА Новости, 25 февраля российскому десантному подразделению удалось взять в плен двух украинских военнослужащих 82 отдельной штурмовой бригады.
Пленный украинский десантник Максим Попок рассказал, что их группа сбилась с пути, поскольку старший повёл починённых совсем не в ту сторону. Военнослужащие двинулись вдоль лесополосы и нарвались на российских военных. По словам Максима, одного из его сослуживцев с позывным «Борода» — убили сразу, второй оказался раненым. Раненого русские отправили в тыл к врачам.

Украинец рассказал, что группа, в составе которой он был, более 10 дней находится в лесу без провизии. У военных с собой были только конфеты, печенье и две бутылки воды на всех.

Максим Попок отметил, что русские десантники при задержании работали слаженно и чётко.

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ВСУ отошли на окраину Ласточкино под Авдеевкой
#сво
#всу
#плен
#россия
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ВСУ отошли на окраину Ласточкино под Авдеевкой
Группировка «Таврия»: ВСУ отошли на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки
25 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска отошли на западную окраину Ласточкино, находящегося западнее Авдеевки. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.

Лиховой рассказал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции.

Напомним, что 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки, северного пригорода Донецка.

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#вс рф
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#спецоперация
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