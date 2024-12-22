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Глава немецкого Минобороны Борис Писториус призвал Германию быть готовой противостоять якобы угрозе с российской стороны, пишут обозреватели Die Welt.
«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будем игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой», — сказал министр обороны ФРГ.Российские власти не единожды говорили о том, что никому не угрожают, однако подчеркивали, что не оставят без внимания потенциально опасные для интересов страны шаги со стороны других государств.
Перед этим стало известно, чей вопрос для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным оценили в Кремле.
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Никита Кротов