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В Минобороны ФРГ резко высказались о России

Die Welt: Писториус призвал ФРГ готовиться противостоять угрозе со стороны РФ
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус призвал Германию быть готовой противостоять якобы угрозе с российской стороны, пишут обозреватели Die Welt.
«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будем игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой», — сказал министр обороны ФРГ.
Российские власти не единожды говорили о том, что никому не угрожают, однако подчеркивали, что не оставят без внимания потенциально опасные для интересов страны шаги со стороны других государств.



Перед этим стало известно, чей вопрос для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным оценили в Кремле.

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#мир
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#новости
Путин рассказал, когда была «нулевая мировая война»
Путин вспомнил в интервью «нулевую мировую войну» и ее итоги
22 декабря 2024, 15:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал «нулевую мировую войну » и ее итоги. Об этом он сообщил в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Российский лидер пояснил, что «нулевой мировой войной» была Крымская война. Путин также вспомнил фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается».

По мнению главы РФ, Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе этой войны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что не считает, что третья мировая война уже идет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле оценили один вопрос на прямой линии Путина
Пескова поразил вопрос от блогера Бумаги Путину про замедление YouTube в РФ
22 декабря 2024, 13:58

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о замедлении видеохостинга YouTube в России на прямой линии с главой государства Владимиром Путиным поразил представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Уточняется, что вопрос задал блогер Влад Бумага. Песков подчеркнул умность и солидность вопроса.
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Путин ответил, что замедление сервиса связано по большей части с самой платформой, нежели с российской властью. При этом, подчеркнул президент, YouTube нарушил российские законы, за что ему и были предъявлены санкции со стороны Роскомнадзора.

Влад Бумага — белорусский блогер-певец, снимающий влоги, скетчи, пародии и видео музыкальной тематики. Ведет деятельность на YouTube с 2014 года.

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#новости
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США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа
FT: США могут выйти из ВОЗ в день инаугурации Трампа
22 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на членов команды Трампа.
Согласно информации экспертов, это может привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения. Также в случае выхода Штатов из ВОЗ организация может лишиться значительной части своего финансирования, что в свою очередь, может поставить под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами.

Летом 2020 года Трамп, будучи главой Соединенных Штатов, направил в конгресс официальное уведомление о выходе государства из ВОЗ. Но процесс выхода не был завершен, так как действующий американский лидер Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в организацию.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Путин не считает, что третья мировая война уже идет
22 декабря 2024, 11:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Противники России эскалируют ситуацию, однако пугать третьей мировой войной не надо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам российского лидера, на сегодняшний день опасностей много, при этом Москва видит, что делает противник. Путин подчеркнул, что РФ всегда будет отвечать на любой вызов.

Согласно мнению главы государства, когда противники и возможные партнеры РФ это сознают, то тогда придет понимает того, что необходимо искать компромиссы, к которым Россия готова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ
Словакия пригрозила Украине конфликтом, если та прекратит транзит газа из РФ
22 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что уже начался подсчет возможных убытков из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. В Братиславе опасаются, что в такой ситуации страна может потерять порядка 220 миллионов евро.

По словам Фицо, если Зеленский остановит транзит газа, то последствия могут быть очень серьезными.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Киев отказался продлевать соглашение, которое было заключено в 2019 году.

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Путин допустил улучшение отношений с США
Путин считает улучшение отношений России и США возможным
22 декабря 2024, 10:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными государствам, однако не в ущерб российским интересам. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер пояснил, что «можно все сделать, если есть желание, при этом у РФ это желание никогда не пропадало». Путин подчеркнул, что в международных отношениях все меняется, остаются неизменными лишь интересы.

«Вопрос не в нас, а в них», — заключил президент Российской Федерации.

Напомним, лидер России Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убежден, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить РФ изнутри.

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#песков
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На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии
WSJ рассказала о «знакомой головоломке» Запада из-за Сирии
22 декабря 2024, 09:56

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Газета The Wall Street Journal указала на «знакомую головоломку» для стран Запада из-за Сирии.
Согласно информации издания, Запад стоит перед выбором — сотрудничать с теми, кого в Европейском союзе и Соединенных Штатах считают террористами, или уступить влияние в Сирии государствам, которые готовы на это. В подобной ситуации Запад оказался, когда к власти в Афганистане пришли талибы*.

В Сирии к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*, и Запад относится к ней настороженно. В материале газеты сообщается, что прежде, чем снять с группировки санкции, ЕС и США намерены получить от них обязательства по защите женщин и меньшинств в республике, борьбе с экстремизмом и организациями.

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Авиация США и Израиля ударила по военным позициям хуситов в столице Йемена Сане
22 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.
Согласно информации источника, один удар был нанесен по горе Аттан, где находится штаб ракетных бригад движения «Ансар Алла», а другой — по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум. В Пентагоне пояснили, что целями ударов Соединенных Штатов в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.

Новые удары последовали после того, как накануне хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля, в результате которого пострадали 14 человек.

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#израиль
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Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитом
Зеленский: глава ЦРУ Уильям Бернс в последний раз посетил Украину до отставки
22 декабря 2024, 07:49

Уильям Бернс (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину с последним официальным визитом перед своей отставкой. Об этом заявил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, руководитель американской разведслужбы посетил Украину в преддверии своей отставки. Он отметил, что зачастую его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.

«Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем», — добавил Зеленский.

Он также пожелал Бернсу всего наилучшего и выразил надежду на скорую встречу.

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