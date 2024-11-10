Премьер Польши Туск допустил подготовку США плана прекращения огня на Украине

Дональд Туск (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)
Срок окончания боевых действий на Украине может быть определён сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США. От американцев можно ожидать официальных предложений по прекращению огня.
Такое мнение высказал на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. По его мнению, реализация такого плана будет непременно подразумевать сокращение обязательств США перед Европой.
Ещё во время своей предвыборной кампании кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах он сумеет остановить конфликт на Украине за одни сутки. Выборы президента США прошли 5 ноября и Трамп вернётся в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация состоится 20 января.
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Александр Бойцов