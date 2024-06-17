Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

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Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-90А из группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Отмечается, что танкисты мотострелковой бригады также уничтожили «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».
Ранее стало известно, что бойцы группировки «Юг» уничтожили танк Leopard немецкого производства и другую технику украинской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным ведомства, в районе населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики. российские войска уничтожили 22-ю и 54-ю механизированные бригады ВСУ, а также 46-ю аэромобильную бригаду.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее стало известно, что бойцы группировки «Юг» уничтожили танк Leopard немецкого производства и другую технику украинской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным ведомства, в районе населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики. российские войска уничтожили 22-ю и 54-ю механизированные бригады ВСУ, а также 46-ю аэромобильную бригаду.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов