Команда Зеленского разрыдалась, когда Трамп выгнал их из Белого дома

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: iStock/Стрингер)
По словам советника президента США Дональда Трампа Майка Уолтца, команда Владимира Зеленского практически заплакала, когда американский лидер выгнал их из Белого дома. Об этом Уолтц рассказал CNN.
«Честно говоря, его команда осознала. Его посол и его советник были практически <...> в слезах, желая, чтобы это (сделка) продвинулось вперед», — пояснил советник Трампа.
Речь идет о договоре по добыче редкоземельных металлов на Украине. Документ должен был быть подписан 28 февраля после диалога Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнcом. В результате между политиками началась перепалка, после которой украинских представителей выгнали из Белого дома. Несмотря на свою команду, Зеленский так и не понял, чем он вызвал недовольство у американской стороны.
Украинская делегация еще час не уезжала с места встречи в надежде все-таки подписать соглашение.
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Иван Мусатов