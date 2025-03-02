Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Команда Зеленского разрыдалась, когда Трамп выгнал их из Белого дома

Команда Зеленского разрыдалась, когда Трамп выгнал их из Белого дома

Уолтц: команда Зеленского практически заплакала перед Трампом
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: iStock/Стрингер)

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: iStock/Стрингер)

По словам советника президента США Дональда Трампа Майка Уолтца, команда Владимира Зеленского практически заплакала, когда американский лидер выгнал их из Белого дома. Об этом Уолтц рассказал CNN.
«Честно говоря, его команда осознала. Его посол и его советник были практически <...> в слезах, желая, чтобы это (сделка) продвинулось вперед», — пояснил советник Трампа.

Речь идет о договоре по добыче редкоземельных металлов на Украине. Документ должен был быть подписан 28 февраля после диалога Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнcом. В результате между политиками началась перепалка, после которой украинских представителей выгнали из Белого дома. Несмотря на свою команду, Зеленский так и не понял, чем он вызвал недовольство у американской стороны.

Украинская делегация еще час не уезжала с места встречи в надежде все-таки подписать соглашение.

Читайте также:

«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам

Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки с Зеленским

Трамп не заинтересован в подписании сделки по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
#сша
#соглашение
#будущее
#сделки
#зеленский
#дональд трамп
#украина
Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки с Зеленским
01 марта 2025, 23:46

Фото: iStock/ablokhin

Симпатизирующие Украине протестующие сорвали отдых вице-президента США Джей-Ди Вэнcа в Вермонте после его перепалки с Владимиром Зеленским. Об этом передает Fox News.
«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — говорится в сообщении.

Митингующие выстроились по пути следования кортежа Вэнса с плакатами и украинскими флагами. Протестующие называли вице-президента предателем и предложили тому покататься на лыжах в России.

Поводом для демонстрации стала перепалка между Вэнсом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. По результатам встречи США отказались от подписания соглашения по редкоземельным металлам Украины. К тому же Штаты отменили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины и рассматривают вопрос о полном прекращении предоставления военной помощи ВСУ.

Читайте также:

WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине

«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам

Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ
#сша
#конфликт
#отдых
#соглашения
#сделки
#зеленский
#рф
#трамп
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта
01 марта 2025, 23:12

Фото: iStock/Dovapi

На саммите 6 марта Евросоюз может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — пояснил Макрон в своем интервью для газеты La Tribune.

По словам президента, данная поддержка особенно важна, так как на кону стоит безопасность всего Европейского союза. На встрече страны рассмотрят скорейшее начало масштабного совместного финансирования Украины.

Макрон уверен, что построение архитектуры европейской безопасности и самой Украины займет годы. Поэтому французский лидер считает важным сохранить поддержку США в краткосрочной перспективе.

Читайте также:

Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ

В Европе пообещали усилить поддержку Украины для продолжения боевых действий

Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского клоуном
#евро
#европа
#безопасность
#финансирование
#страны
#саммит
#поддержка
#интервью
#макрон
#франция
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского клоуном
01 марта 2025, 23:03

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, заранее настроившись на конфликт. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Украины подчеркнул, что Зеленский всю жизнь был «клоуном» и выступал по продуманным сценариям.

Азаров уточнил, что в начале февраля глава киевского режима разговаривал на повышенных тонах с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве, а до этого заставил его дожидаться аудиенции четыре часа.

Политик полагает, что случай с Бессентом был тем, что отлично укладывается в заранее подготовленную стратегию, а скандал в Белом доме — продолжение этого сценария.

Суть этого сценария заключается в том, что власти стран Европейского союза, которые выступают против политики Дональда Трампа, поставлены демократической, «пробайденовской, прообамовской администрацией», уточнил экс-премьер.

Николай Азаров считает, что недавний случай в Белом доме должен был укрепить позиции Владимира Зеленского внутри Украины, где 47 президент США не так популярен и где украинский народ не поддерживает сделку по редкоземельным металлам.

Читайте также:

Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ

«Классический развод»: Мирошник высказался об открытии сбора «на ядерку» для Украины

Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским
#владимир зеленский
#украина
#белый дом
#сша
#дональд трамп
#скандал
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Классический развод»: Мирошник высказался об открытии сбора «на ядерку» для Украины
01 марта 2025, 22:42

Фото: iStock/ Evgen_Prozhyrko

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник заявил в своем Телеграм-канале, что средства, которые собирают украинцы на ядерное оружие, украдут.
«На фоне оскандалившегося прозаседавшегося украинские жулики объявили сбор «на ядерку» и собрали уже 14 млн грн. Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены», — обратил внимание Родин Мирошник.

Дипломат отметил, что никто не будет продавать и искать ядерное оружие для Украины. Посол подчеркнул, что открывшийся сбор является примером «классического развода на фоне эмоционального маятника».

Напомним, что украинский банкир Олег Гороховский начал сбор средств на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров в Белом доме. Уточнялось, что всего за полчаса на ядерное оружие задонатили два миллиона гривен.

Читайте также:

Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским

Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ

В администрации Трампа не уверены, что смогут заставить Киев заключить мир
#украина
#деньги
#мид рф
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Российские войска отразили попытку ВСУ атаковать «Турецкий поток»
01 марта 2025, 17:46

Фото: istockphoto/n.bataev

В ночь на последний день зимы, то есть 28 февраля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», что в Краснодарском крае. Этот объект обеспечивает подачу газа по международному газопроводу «Турецкий поток».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Сотрудники Минобороны уточнили, что в сторону станции, расположенной в небольшом населённом пункте Гай-Кодзор, было запущено три беспилотника самолётного типа с боевыми зарядами. Все они были своевременно обнаружены и уничтожены российскими дежурными силами противовоздушной обороны.

Сообщается, что падение сбитых дронов произошло на значительном удалении от объекта газовой инфраструктуры. Станция продолжает подавать газ в штатном режиме. Предыдущая попытка атаки станции была предпринята ВСУ 11 января. По утверждению оборонного ведомства, целью удара являлась попытка сорвать поставки газа в Европу.

Читайте также:

Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии

Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ

Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»
#станция
#газ
#падение
#сотрудники
#станции
#поставки
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате