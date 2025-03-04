Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский говорил по телефону с британским премьером Киром Стармером перед извинением за скандал в Белом доме. Об этом сообщил Sky News, сославшись на официального представителя Стармера.
«По его (представителя британского премьера — прим. ред.) словам, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова говорили по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США», — говорится в сообщении.Вместе с тем содержание телефонной беседы неизвестно, добавили журналисты.
Ранее американский миллиардер Илон Маск оценил оправдания Зеленского на фоне скандала в Белом доме.
Перепалка с участием Зеленского и республиканца Дональда Трампа произошла в минувшую пятницу, 28 февраля. После ссоры Трамп прекратил помогать Украине.
Читайте также:
В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине
«Диктатор со скудоумием»: В России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок
Трамп рассказал, что принес России «лишь горе» и ничего больше
Никита Кротов