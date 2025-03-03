«Помните, года говорят»: Трамп сделал загадочное объявление «большой ночи»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Американский президент Дональд Трамп анонсировал некую «большую ночь», не приведя при этом никаких деталей.
«Единственный президент, который не отдал ни украинские земли путинской России, — это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!» — сказано в сообщении хозяина Белого дома.В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка, получившая широкую огласку и общественный резонанс. Ее уже оценил финский президент Александр Стубб, сравнив с брачной ссорой. В Кремле произошедшее назвали беспрецедентным событием.
При этом незадолго до встречи с Зеленским Трамп открещивался от своих слов про диктатора в отношении главы киевского режима.
Ранее стало известно, чем занята Украина на фоне разлада с США.
Читайте также:
В Британии опровергают сведения о предложении по перемирию на Украине, пишут СМИ
Трамп планирует обсудить целесообразность военной помощи Украине
В администрации Трампа требуют отставки Зеленского
Никита Кротов