Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала с оборонными заказами

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Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную раду. Причина заключается в многочисленных скандалах с оборонными заказами, в частности — с поставками в подразделения ВСУ бракованных мин.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Ранее другой украинский парламентарий Алексей Гончаренко* предложил главе Минобороны Украины подать в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после поставок в части ВСУ бракованных мин для 120-миллиметровых миномётов. Оказалось, что из десяти выпущенных мин взрывается только одна. Некачественную партию мин изготовили на предприятии «Укроборонпром».
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Александр Бойцов