Минобороны: 13 беспилотников сбили над российскими регионами минувшей ночью

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего сбито 13 вражеских беспилотников. Из них восемь уничтожено в Белгородской области, три — в Ростовской и два — в Астраханской.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 9 декабря средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.
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Элина Позднякова