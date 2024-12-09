Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны: 13 беспилотников сбили над российскими регионами минувшей ночью

Минобороны: 13 беспилотников сбили над российскими регионами минувшей ночью

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего сбито 13 вражеских беспилотников. Из них восемь уничтожено в Белгородской области, три — в Ростовской и два — в Астраханской.



Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 9 декабря средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.

Читайте также:

Украинский дрон атаковал автомобиль со священником

РИА Новости: в зоне спецоперации из дрона «Баба-яга» сделали БПЛА «Тетя Вера»

В Воронежской области при падении БПЛА загорелся промышленный объект
#автомобиль
#дрон
#ночь
#бпла
#новости
#пво
Бои в Курахово: ВС РФ контролируют большую часть многоэтажек в западной части города
Рогов: ВС РФ контролируют большую часть многоэтажек в западной части Курахова
09 декабря 2024, 08:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

Бойцы российской армии ведут ожесточенные бои в западной части Курахова в ДНР и уже контролируют большую часть многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«В самом Курахове продолжаются тяжелые бои, бои идут в западной части города, в многоэтажках. Большая часть многоэтажных домов находится уже под российским контролем», — рассказал Рогов.

По его словам, украинские боевики успели возвести хорошие укрепления.

Ранее бывший депутат Верховной Рады и военнослужащий Егор Фирсов заявил, что ВСУ уже в ближайшее время могут потерять контроль в пяти городах Донецкой области: Часов Яр, Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград и Великую Новоселку.

Читайте также:

Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении

Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово — видео

Окружение Курахова: ВС РФ охватывают город с нескольких сторон
#красноармейск
#город
#контроль
#депутат
#всу
#вс рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВСУ сделал неожиданное заявление об укреплениях в районе Покровска
Боец ВСУ Бунятов заявил об отсутствии мощных укреплений за Покровском
09 декабря 2024, 08:48

Фото: iStock/zabelin

Боец Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов заявил, что в районе Покровска отсутствуют мощные укрепления. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Солдат уточнил, что укрепления не были возведены вглубь лесополос. Он отметил, что путь в Днепропетровскую область защищен лишь одним противотанковым рвом, расположенным в ста километрах от Покровска, а также тысячей «зубов дракона».

Напомним, что Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка и является крупным транспортным, промышленным и культурным центром Западного Донбасса. Ранее военкор Юрий Котенок отметил, что именно Покровский участок линии боевого соприкосновения стал основной проблемой для Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее Герой России рассказал о церемонии награждения в Кремле. По его словам, было страшнее, чем на передовой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На Украине раскрыли, какие города скоро потеряют ВСУ

ПВО Ростовской области ликвидировала три БПЛА за ночь

Минобороны РФ рассказало о подвигах Героя РФ Владимира Тесло
#россия
#бпла
#герой
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина готовится мобилизовать двадцатилетних
WP: Зеленский может снизить призывной возраст под давлением Вашингтона
09 декабря 2024, 08:41

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинские власти начали обсуждать снижение минимального возраста для мобилизации, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что снижать минимальный возраст для мобилизации стало необходимо, так как предыдущие меры – мобилизация с 25 лет и отмена категории «ограниченно годных» – не принесли ожидаемых результатов.

«Киев намеревался призвать 200 тысяч новых солдат к концу этого года, но некоторые считают, что этого всё ещё недостаточно», – говорится в статье.

Теперь же на Украине начали обсуждать дальнейшее снижение минимального возраста для мобилизации с 25 до 20 лет. Кроме того, Киев уже отменил категорию «ограниченно годных» к военной службе.

При этом западные союзники Украины призывают Владимира Зеленского снизить этот возраст до 18 лет.

Ранее боевик ВСУ с позывным Алекс заявил, что снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.

Читайте также:

Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ

Депутат Верховной рады Дубинский: Зеленский начнет призывать в армию детей

На Украине ответили на призыв США снизить возраст мобилизации
#сша
#отмена
#призыв
#возраст
#мужчины
#меры
#снижение
#всу
#зеленский
#киев
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России раскрыли, как Трамп конкретизирует свою политику в отношении Украины
Пушков: Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу
09 декабря 2024, 08:27

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию по Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, республиканский политик обладает возможностью внести серьезные изменения в политику Вашингтона в отношении Киева.

«Если, конечно, сможет», — отметил Пушков.

Он добавил, что при этом Трампу едва ли удастся отстранить от власти всех представителей «глубинного государства».

Напомним, в ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Читайте также:

«Если я смогу»: Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине при одном условии

В США демократы возмутились влиянию Трампа и пассивности Байдена

Трамп исключил военную помощь Киеву в существующих объёмах
#сша
#изменения
#помощь
#конфликт
#дональд трамп
#гонки
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине раскрыли, какие города скоро потеряют ВСУ
Экс-нардеп Фирсов: ВСУ скоро потеряют еще пять городов
09 декабря 2024, 08:22

Фото: iStock/Silent_GOS

ВСУ уже в ближайшее время могут потерять контроль в пяти городах Донецкой области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады и военнослужащий Егор Фирсов, его слова приводит украинское издание «Страна».
«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — рассказал Фирсов.

Так, он раскрыл, что ВСУ могут потерять Часов Яр, Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград и Великую Новоселку.

Он отметил, что на защиту этих городов потрачено много украинских дронов, сил, денег, крови и пота.

Фирсов также отметил, что российские военные больше не растягивают силы по всей линии боевого столкновения, а концентрируются только на основных участках.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовики выбили боевиков ВСУ с занимаемых позиций в Часов Яре и заняли более выгодные рубежи в восточной части города.

Читайте также:

Боевики ВСУ стараются сдаваться в плен ВС РФ в Великой Новоселке

На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города

ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
#эксперт
#военные
#красноармейск
#лнр
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страшнее, чем на передовой»: Герой России рассказал о церемонии награждения в Кремле
Боец Поташев: на церемонии награждения было страшнее, чем на передовой
09 декабря 2024, 07:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командир взвода БПЛА группировки войск «‎Запад» и один из самых успешных операторов БПЛА лейтенант Максим Поташев рассказал, что на церемонии вручения «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации, которую военный получил из рук президента РФ Владимира Путина, он испытывал гораздо больше страха, чем на передовой. Об этом информирует РИА Новости.
По словам солдата, он даже не подозревал, что его выдвинули на звание Героя России. Военный отметил, что каждый день выполнял свои обязанности, что позволяло добиваться результатов. Он также добавил, что практически всегда находился на передовой и работал круглосуточно.

«Мне сказали уже ближе к тому, когда мне надо было прибыть в Кремль, восемь дней, мне сказали — все, тебя награждают Героем России. Я такой подумал, как Героем России? Передовая же, куда я уеду?», — рассказал Поташев.

По словам лейтенанта, он изначально не осознавал, какую высокую награду ему собираются вручить и что это сделает лично президент. Боец отметил, что во время самой церемонии испытывал сильное волнение.

«Мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке. У меня потели руки, потели ноги. Я сам не понимал, что происходит», — поделился солдат.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что военнослужащий группировки войск «Центр» гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло сыграл ключевую роль в захвате пяти опорных пунктов ВСУ и ликвидации до 50 украинских бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Ощущение страха мне незнакомо»: история лётчика-испытателя Владимира Кондаурова

Герой России Липовой: «По биографии военного можно отследить историю страны»

«Я всегда погружался в сказку»: история командира глубоководных аппаратов Евгения Черняева
#сво
#герой россии
#владимир путин
#кремль
#медаль
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО Ростовской области ликвидировала три БПЛА за ночь
09 декабря 2024, 06:27

Фото: istockphoto/Oselote

Минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.
Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы уточняют возможные последствия на земле, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

На месте продолжаются работы по проверке территории.

Также этой ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей.

«Радио 1» уже сообщало утром 9 декабря, что российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно, что украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.

Читайте также:

Минобороны РФ рассказало о подвигах Героя РФ Владимира Тесло

Херсонский губернатор назвал удары ВСУ по гражданским «бесчеловечной агонией»

Подполье сообщило об ударах в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
#военные
#telegram
#всу
#бпла
#дрон
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В туалет под дулом»: ​ВСУ ​30 часов держали мирных жителей в подвале
ВСУ удерживали семейную пару в плену 30 часов, обвиняя в предательстве
09 декабря 2024, 05:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.
ТАСС передает, что подробности рассказала Наталья Канашка в видеоинтервью, опубликованном Минобороны РФ.

По словам женщины, 30-часовой плен начался после того, как пара вернулась домой за вещами. В их разбитой комнате находились вооруженные украинские солдаты, которые обвинили их в предательстве.

Супругов обыскали, подозревая, что у них есть маячки для передачи данных. Их постоянно держали под прицелом, не давая почувствовать себя в безопасности.

«Они думали, что мы сдаем их позиции, обыскали нас — якобы на нас маячки какие-то. Очень страшно: не знала, что думать, то ли нас убьют, то ли мы останемся живы. Всю ночь нас продержали под автоматом, в туалет выводили под автоматом. Они говорили, что мы сдаем их позиции, мы предатели, мы пришли и привели российскую армию», — объяснила женщина.
После допросов и обысков военные покинули дом, однако заперли супругов в подвале, перекрыв выход тяжелым холодильником. Пара смогла выбраться самостоятельно только спустя некоторое время.

Читайте также:

Российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны РФ рассказало о подвигах Героя РФ Владимира Тесло

Стали известны условия получения Украиной 20 миллиардов долларов за счет активов РФ
#минобороны рф
#военные
#ночь
#солдаты
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
09 декабря 2024, 05:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
В Минобороны РФ сообщили РИА Новости, что экипаж выполнил задачу с использованием авиационных ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком. Цель, включая личный состав противника, была ликвидирована.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.
Удар поддержал действия сухопутных войск. После выполнения задачи экипаж вертолета провел маневры на малой высоте, применяя тепловые ловушки для защиты от возможных атак с использованием ПЗРК.

Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.

Читайте также:

«Жесткий ответ»: Трамп одним поступком унизил Зеленского

Минобороны РФ рассказало о подвигах Героя РФ Владимира Тесло

Украинский дрон атаковал автомобиль со священником
#минобороны рф
#вертолёт
#всу
#удар
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате