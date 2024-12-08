В Воронежской области при падении БПЛА загорелся промышленный объект

Фото: iStock/ NiseriN
В ночь с 7 на 8 декабря над Воронежской областью сбили шесть БПЛА. При падении беспилотника загорелся промышленный объект в одном из районов области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
8 декабря в 8.54 в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, — её объявили 7 декабря, в 22.37. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО), средства РЭБ обнаружили и ликвидировали шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Во время падения одного из них, загорелся промышленный объект в одном из районов Воронежской области. Глава региона Александр Гусев обратил внимание, что огонь уже потушили.
В ночь на 8 декабря дежурные системы противовоздушной обороны сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 46 дронов ВСУ.
Читайте также:
В Курской области сильные взрывы
Кондратьев: атаковавший Крымский мост морской дрон «Гавия» разработали в Исландии
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
Во время падения одного из них, загорелся промышленный объект в одном из районов Воронежской области. Глава региона Александр Гусев обратил внимание, что огонь уже потушили.
«На месте работают оперативные службы, по предварительным данным пострадавших нет», — подчеркнул губернатор Воронежской области.
В ночь на 8 декабря дежурные системы противовоздушной обороны сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 46 дронов ВСУ.
Читайте также:
В Курской области сильные взрывы
Кондратьев: атаковавший Крымский мост морской дрон «Гавия» разработали в Исландии
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
Ольга Енгалычева