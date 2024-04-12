Рогов сообщил о подготовке польских военных для ввода контингента на Украину

Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.