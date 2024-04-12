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Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Он пояснил, что в настоящее время польские военные прибывают на Украину под видом наёмников. Они приезжают небольшими подразделениями и сменяются каждые месяц-полтора. Все они готовятся к участию в конфликте против России.
По словам местных жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области, несколько дней назад в регион прибыла новая группа польских наёмников, состоящая как минимум из сотни военных.
В настоящее время эта группа, по данным Рогова, находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.
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По словам местных жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области, несколько дней назад в регион прибыла новая группа польских наёмников, состоящая как минимум из сотни военных.
В настоящее время эта группа, по данным Рогова, находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова