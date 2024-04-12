«Очень мощно»: Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

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Российские военные, по предварительным данным, поразили завод «Мотор Сич» в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что минувшей ночью, в районе 01:20, был зафиксирован прилёт, который было очень хорошо слышно в юго-восточной окраине города даже через закрытые окна.
При этом Лебедев сообщил об ещё одном ударе, который произошёл вечером 11 апреля. По его предположениям, удар был нанесён российскими войсками по заводу «Мотор Сич».
Также ранее сообщалось об ударе ВС РФ по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда ВСУ перебросили свою военную технику.
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При этом Лебедев сообщил об ещё одном ударе, который произошёл вечером 11 апреля. По его предположениям, удар был нанесён российскими войсками по заводу «Мотор Сич».
Также ранее сообщалось об ударе ВС РФ по району села Циркуны в пригороде Харькова, куда ВСУ перебросили свою военную технику.
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Анастасия Чинкова