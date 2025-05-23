Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны: 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена

Минобороны: 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, о котором стороны договорились в турецком Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая во дворце Долмабахче. Помощник президента России Владимир Мединский говорил, что стороны обменяются военнопленными в формате «тысяча на тысячу» в ближайшее время.

Кроме того, украинская сторона запросила прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мединский отмечал, что РФ «приняла этот запрос к сведению». Также стороны договорились выработать видение «возможного будущего прекращения огня».

Читайте также:

Хинштейн: три человека остаются в реанимации после атаки ВСУ на Льгов

В Госдуме назвали условие подписания мира между Россией и Украиной

«Как ни в чем не бывало»: Прилепин предсказал возвращение Пугачевой в Россию
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#минобороны рф
#новости
Политолог рассказал, как на Украине отмывают деньги
Политолог Расмуссен: Киев отмывает деньги путём перепродажи оружия с Запада
23 мая 2025, 17:24

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

На Украине активно отмывают деньги путём перепродажи оружия, которое поставляет Запад. Об этом в интервью «Известиям» заявил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.
Он отметил, что Вашингтон отправляет Киеву определённое количество боеприпасов или вооружения, и только 30–40% оружия реально попадало на передовую — такие данные Расмуссен привёл из независимого источника.

Спустя время эти боеприпасы, снаряжение, вооружение можно найти на чёрном рынке — в Турции, у террористов в Африке, у наркокартелей в Америке.
«Откуда? А на стволе — серийный номер США. Прослеживается номер — и вот он, из партии для Украины», — сказал политолог.
Западные СМИ только сейчас подняли эту тему, так как Запад, продвигая свой «сюжет», хочет дистанцироваться от проекта «Украина», поделился своим мнением Расмуссен.

Перепродаваться может абсолютно всё — от запчастей для грузовиков до деталей танков, артиллерийских систем и даже комплектующих для дронов. Такие вещи легко могут оказаться у террористических организаций или преступных группировок. По словам политолога, наркокартели и криминальные структуры отдадут огромные деньги за определённые запчасти и оружие.

Ранее Владимир Зеленский вновь попросил президента США Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо американскому лидеру.

Напомним, что, по разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь.

Читайте также:

В Госдуме назвали условие подписания мира между Россией и Украиной

«Перемирия не будет»: боец ВС РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и прогнозах по СВО

Гранаты с химическими веществами обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Курской области
#сша
#деньги
#помощь
#оружие
#украина
#сми
#боеприпасы
#вооружение
#политолог
#владимир зеленский
#всу
#запад
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В школе Дубны открыли памятную доску с именами погибших воинов-выпускников
23 мая 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На фасаде школы №1 в Дубне торжественно открыли мемориальные доски с именами 20 погибших учеников – воинов Великой Отечественной войны и спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Среди выпускников школы двое погибли в зону проведения СВО. Это ефрейтор Андрей Алёшин и рядовой Сергей Цыганов. Оба посмертно получили ордена Мужества.
«С нами были близкие погибшего защитника Сергея Цыганова. Поблагодарили маму Людмилу Ивановну за то, что она воспитала настоящего патриота. Сергей Цыганов и Андрей Алёшин навсегда останутся примером стойкости и отваги. Также в этот день открыли обновлённую мемориальную доску с именами погибших учеников и педагогов –участников Великой Отечественной. Сохраним память о каждом защитнике Родины», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Почтить память героев собрались школьники, учителя, ветераны и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Дубны.

Читайте также:

В Дубне прошла встреча руководства города с жёнами и матерями участников СВО

Около 100 активистов отметили День Волги в Дубне экологическим субботником

Школа водных видов спорта в Дубне получит катер из США за 16 млн рублей
#дубна
#сво
#великая отечественная война
#герои
#ветераны
#военные
#память
#мемориал
#максим тихомиров
#школа
#школьники
#подмосковье
#московская область
#спецоперация
#выпускники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: три человека остаются в реанимации после атаки ВСУ на Льгов
23 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Три человека — две женщины и мужчина—- остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по Льгову (Курская область), они в тяжёлом, но стабильном состоянии. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ночью пострадавших прооперировали, врачи делают всё возможное, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.
Он добавил, что в Курской областной больнице находятся 15 человек, ещё одна пациентка будет восстанавливаться дома.

Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.

В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них — два ребёнка.

Читайте также:

Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области

Девять человек находятся в больнице после атаки ВСУ на дом в Ельце

Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
#регионы
#всу
#курская область
#атака
#пострадавший
#дрон
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме назвали условие подписания мира между Россией и Украиной
Депутат Шеремет: Запад может признать ничтожной любую подпись Зеленского
23 мая 2025, 14:35

Фото: iStock/Diy13

Запад может признать ничтожной любую подпись Владимира Зеленского. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По мнению парламентария, западные государства «целенаправленно подсовывают в подписанты» важных мирных соглашений между Москвой и Киевом нелегитимного Зеленского.

«Прекрасно осознавая, что, поставив на эту сутулую темную лошадку, любые мирные соглашения далеко не уедут, что является для них удобным поводом без всяких юридических последствий снова развязать кровавое противостояние», — подчеркнул Шеремет.

Между Россией и Украиной нужен мирный договор, который будет подписан легитимными лидерами, заключил депутат.

Читайте также:

«Перемирия не будет»: боец ВС РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и прогнозах по СВО

Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области

В МИД России указали Киеву на важную деталь для будущего меморандума с РФ
#соглашения
#договор
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Как ни в чем не бывало»: Прилепин предсказал возвращение Пугачевой в Россию
Прилепин уверен, что покидавшие Россию артисты будут мстить патриотам
23 мая 2025, 14:08

Захар Прилепин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Писатель Захар Прилепин уверен, что покидавшие Россию после начала СВО артисты будут мстить патриотам. В частности, он предсказал возвращение певицы Аллы Пугачевой в беседе с NEWS.ru. По словам собеседника, никто не собирается каяться.
«Никто из них каяться не будет. Хотя многие из уехавших возвращаются, и уже здесь снова работают, как ни в чем не бывало. Мы Козловского заметили, еще кого-то. И я вас уверяю, что в планах у разнообразных ждунов и поуевших — собраться с силами и отмстить за пережитые ими унижения. И они же, самое главное, полагают, что никто им ничего не сделает. Я настроен пессимистично», — сказал Захар Прилепин.

Он также вспомнил события 2014 года, когда многие культурные деятели не поддержали Донбасс и присоединение Крыма к России, однако продолжали работать в стране, портя жизнь тем, у кого противоположная позиция.

«После 2014 года те, кто осудил возвращение Крыма в родную гавань, начали душить и давить патриотов, которые деятельно поддержали Крым и Донбасс. Те же Юлия Чичерина или Саша Скляр рассказывали мне, что ничего более сложного в их жизни не было, чем период после Русской весны с 2014 и по 2022-й. В России их убрали со всех площадок! Мол, съездил в свой Крым, там и пой, или в Донецке», — добавил Прилепин.

Как полагает литератор, на государственном уровне нужно четко прописать «правила игры», чтобы ситуация не повторилась. Речь идет о порядке возвращения в Россию тех деятелей культуры, кто критиковал Родину и СВО. Писатель считает, что такие люди должны публично извиниться, регулярно помогать фронту, и т.д.

После событий февраля 2022 года российский шоубиз разделился на поддержавших и осудивших спецоперацию на Украине.

Читайте также:

«Перемирия не будет»: боец ВС РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и прогнозах по СВО

Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области

Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#сво
#война
#артист
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате