Минобороны: 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена

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270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, о котором стороны договорились в турецком Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая во дворце Долмабахче. Помощник президента России Владимир Мединский говорил, что стороны обменяются военнопленными в формате «тысяча на тысячу» в ближайшее время.
Кроме того, украинская сторона запросила прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мединский отмечал, что РФ «приняла этот запрос к сведению». Также стороны договорились выработать видение «возможного будущего прекращения огня».
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Кроме того, украинская сторона запросила прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мединский отмечал, что РФ «приняла этот запрос к сведению». Также стороны договорились выработать видение «возможного будущего прекращения огня».
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Никита Кротов