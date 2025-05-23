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Запад может признать ничтожной любую подпись Владимира Зеленского. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По мнению парламентария, западные государства «целенаправленно подсовывают в подписанты» важных мирных соглашений между Москвой и Киевом нелегитимного Зеленского.
Между Россией и Украиной нужен мирный договор, который будет подписан легитимными лидерами, заключил депутат.
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«Прекрасно осознавая, что, поставив на эту сутулую темную лошадку, любые мирные соглашения далеко не уедут, что является для них удобным поводом без всяких юридических последствий снова развязать кровавое противостояние», — подчеркнул Шеремет.
Между Россией и Украиной нужен мирный договор, который будет подписан легитимными лидерами, заключил депутат.
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Екатерина Коршунова