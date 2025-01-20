Аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город

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Аэропорт Казани временно ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 20 января беспилотники ВСУ совершили атаку на предприятия Казани. Предполагается, что украинская армия использовала дроны типа «Лютый». Позднее прозвучали повторные взрывы в нескольких районах города, а возле промзон очевидцы услышали сирену воздушной тревоги.
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Иван Мусатов