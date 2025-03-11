Минобороны: 337 украинских беспилотников сбила ПВО над территорией РФ за ночь

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Украинские беспилотники в количестве 337 единиц сбиты над территорией России за ночь. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сводке оборонного ведомства.Уточняется, что над Московской областью сбит 91 аппарат, на Курской — 126. Над Брянщиной уничтожено 38 аппаратов противника, над Белгородчиной — 25 единиц. Над Рязанской областью — 22 аппарата. Еще десять над Калужской, над Орловской и Липецкой — по восемь единиц. Над Нижегородской областью ликвидировано три аппарата, а над Воронежской — шесть.
Ранее сообщалось о смерти второго пострадавшего в результате атаки БПЛА ВСУ по Московской области.
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