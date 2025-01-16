Минобороны: армия РФ нанесла ответные удары по газовой инфраструктуре Украины

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Российская армия совершила ответный групповой удар по газовой инфраструктуре Украины после атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по компрессорной станции на Кубани. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны отмечают, что российская армия продолжает отслеживать обстановку в постоянном режиме для ответа на провокации Киева. В результате обстрела ВС РФ была уничтожена наземная инфраструктура самого крупного подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
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Иван Мусатов