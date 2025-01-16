На Украине воздушную тревогу объявили в Киевской и еще двух областях страны

Фото: iStock/Silent_GOS
На Украине воздушная тревога объявлена в Киевской и еще в двух областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В министерстве уточнили, что воздушная тревога объявлена также в Николаевской и в Кировоградской областях. В первой опасность ввели в 23:04, а во второй в 23:08 по московскому времени. В Киевской области тревога объявлена с 23:23 часов.
Ранее «Радио 1» рассказывало об ударе беспилотников ВСУ по нефтебазе в Воронежской области. В результате атаки на территории НПЗ начался пожар. По предварительным данным, горит цистерна с горючим.
Читайте также:
Стала известна вероятность новых атак ВСУ на «Турецкий поток»
Baza: ВСУ атаковали дронами нефтебазу в Воронежской области
Офицер ВС РФ отправился в колонию за вертолет, сбитый вместо дрона над Крымом
Иван Мусатов