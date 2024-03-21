Военэксперт Дандыкин не исключил удар ВС РФ по центрам принятия решения ВСУ

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Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил того, сто ВС РФ могли нанести мощнейший удар по центрам принятия решений ВСУ в Киеве утром 21 марта, применив при этом в том числе гиперзвуковой комплекс «Кинжал».
«Предположу, что применялись не только «Кинжалы», но и российские БПЛА. Если передают о массовом их пуске, то не исключаю, что речь может идти о поражении центров принятия решений. Они у ВСУ глубоко под землей, в том числе те, кто занимается распространением фейков о России. Скорее всего, именно поэтому и был нанесен мощнейший удар», — поделился мнением в беседе с NEWS.ru Дандыкин.
Он добавил, что целями российской армии могли стать и средства ПВО ВСУ в Киеве, а также американские ЗРК Patriot.
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