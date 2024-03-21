Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ

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Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для атак были использованы ракеты «Кинжал».
О взрывах в Киеве прежде сообщил мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что несколько предприятий получили повреждения.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС Установили контроль над населенным пунктом Тоненькое ДНР, вынудив противника оставить позиции.
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Анастасия Хохлова