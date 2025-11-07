Минобороны: боец ВС РФ один отразил атаку украинской ДРГ

07 ноября 2025, 05:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ефрейтор российских Вооруженных сил Евгений Затонский в одиночку отразил атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.





По информации ведомства, во время дежурства Затонский охранял замаскированные опорные пункты недалеко от линии боевого соприкосновения, когда заметил скрытное продвижение диверсантов. Он оперативно сообщил о ситуации командованию и вступил в бой.





«Оперативно меняя позиции, Евгений прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили», — уточнили в Минобороны.

